Німці почали купувати бункери по 50 тисяч євро — з чим це пов'язано

Приклад приватного бункера, який продають у Німеччині. Фото: BILD

На тлі побоювань перед можливими провокаціями з боку РФ у Німеччині різко зріс попит на приватні бункери. Тепер до цієї теми приєднався і роздрібний ринок: у продажу з'явився перший "домашній бункер".

Про це у своєму матеріалі пише BILD.

Скільки просять за комфортний бункер

Як з'ясувало видання, компактні захищені модулі незабаром можна буде побачити у відділі садових товарів. Прототип споруди площею 16 квадратних метрів виготовлений зі сталевого бетону із товщиною стін 20 сантиметрів.

"Ми хочемо показати, що бункер — це не похмурий бетонний короб, а сучасний засіб захисту та спокою", — каже розробник проєкту, голова компанії BSSD Defence Маріо Пейде.

Голова компанії BSSD Defence Маріо Пейде. Фото: BILD

Усередині є все необхідне для тижневого автономного проживання: чотири розкладні ліжка, туалет, душ, мінікухня та екран, що імітує краєвид з вікна. Освітлення регулюється за кольором та яскравістю.

Комфортний бункер всередині. Фото: BILD

Бункер витримує удари дронів, мін та навіть ракет калібру 107 мм. При підземному встановленні на глибину кількох метрів здатен захистити й від наслідків ядерного вибуху, якщо епіцентр знаходиться не ближче 20 кілометрів.

Ціна домашнього бункера — від 50 тисяч євро за базову модель до 150 тисяч євро в повній комплектації. Виробництво займає близько 70 робочих днів.

Раніше повідомлялось, що за аналізом ISW Росія здійснює провокації в Європі, щоб підірвати підтримку Україну. Зокрема, військову та економічну, стверджують західні аналітики.

А голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що порушення Росією повітряного простору РФ є гібридною війною.