Україна
Аналітик ISW пояснив, навіщо РФ робить провокації в Європі

Аналітик ISW пояснив, навіщо РФ робить провокації в Європі

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 23:30
Оновлено: 23:30
Росія проводить провокації в Європі, щоб підірвати підтримку України
Кремлівський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російська Федерація здійснює провокації в Європі, щоб підірвати підтримку Україну. Зокрема, військову та економічну.

Про це на Київському міжнародному форумі заявив аналітик ISW Мейсон Кларк.

Читайте також:

З чим пов'язані провокації РФ в Європі

"Те, що Росія робить — порушення повітряного простору Європі, останні події (провокації РФ. — Ред.) , вочевидь, це спроба стримати європейські країни від підтримки України, унеможливити надавати економічну підтримку, військову підтримку", — заявив аналітик Американського інституту вивчення війни.

Також він додав, що деякі західні політики настільки перебувають під впливом залякування РФ, що навіть знищення російського дрону у повітряному просторі Європи розцінюють як значну ескалацію з боку НАТО.

Нагадаємо, приблизно за останній місяць у багатьох країнах ЄС фіксувалися невідомі дрони, в також літаки РФ кілька разів порушували повітряний простір Євросоюзу.

Близько тижня тому голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що порушення Росією повітряного простору РФ є гібридною війною. Вона наголосила, що такі інциденти мають намір роз'єднати ЄС та ослабити підтримку України.

Також ми писали, що за словами президента України Володимира Зеленського, Росія може спробувати розширити бойові дії за межі України. Зокрема, у разі оголошення мобілізації в РФ є великий ризик початку світової війни.

росія Європа ISW дрони війна в Україні підтримка
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
