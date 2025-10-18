Россия проводит провокации в Европе, чтобы подорвать поддержку Украины

Кремлевский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российская Федерация осуществляет провокации в Европе, чтобы подорвать поддержку Украины. В частности, военную и экономическую.

Об этом на Киевском международном форуме заявил аналитик ISW Мейсон Кларк.

С чем связаны провокации РФ в Европе

"То, что Россия делает — нарушение воздушного пространства Европы, последние события (провокации РФ. — Ред.), очевидно, это попытка сдержать европейские страны от поддержки Украины, сделать невозможным оказывать экономическую поддержку, военную поддержку", — заявил аналитик Американского института изучения войны.

Также он добавил, что некоторые западные политики настолько находятся под влиянием запугивания РФ, что даже уничтожение российского дрона в воздушном пространстве Европы расценивают как значительную эскалацию со стороны НАТО.

Напомним, примерно за последний месяц во многих странах ЕС фиксировались неизвестные дроны, в также самолеты РФ несколько раз нарушали воздушное пространство Евросоюза.

Около недели назад председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нарушение Россией воздушного пространства РФ является гибридной войной. Она подчеркнула, что такие инциденты намерены разъединить ЕС и ослабить поддержку Украины.

Также мы писали, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия может попытаться расширить боевые действия за пределы Украины. В частности, в случае объявления мобилизации в РФ есть большой риск начала мировой войны.