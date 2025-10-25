Немцы начали покупать бункеры по 50 тысяч евро — с чем это связано

Пример частного бункера, который продают в Германии. Фото: BILD

На фоне опасений перед возможными провокациями со стороны РФ в Германии резко вырос спрос на частные бункеры. Теперь к этой теме присоединился и розничный рынок: в продаже появился первый "домашний бункер".

Об этом в своем материале пишет BILD.

Сколько просят за комфортный бункер

Как выяснило издание, компактные защищенные модули вскоре можно будет увидеть в отделе садовых товаров. Прототип сооружения площадью 16 квадратных метров изготовлен из стального бетона с толщиной стен 20 сантиметров.

"Мы хотим показать, что бункер — это не мрачный бетонный короб, а современное средство защиты и спокойствия", — говорит разработчик проекта, глава компании BSSD Defence Марио Пейде.

Глава компании BSSD Defence Марио Пейде. Фото: BILD

Внутри есть все необходимое для недельного автономного проживания: четыре раскладные кровати, туалет, душ, мини-кухня и экран, имитирующий вид из окна. Освещение регулируется по цвету и яркости.

Комфортный бункер внутри. Фото: BILD

Бункер выдерживает удары дронов, мин и даже ракет калибра 107 мм. При подземной установке на глубину нескольких метров способен защитить и от последствий ядерного взрыва, если эпицентр находится не ближе 20 километров.

Цена домашнего бункера — от 50 тысяч евро за базовую модель до 150 тысяч евро в полной комплектации. Производство занимает около 70 рабочих дней.

Ранее сообщалось, что согласно анализа ISW Россия осуществляет провокации в Европе, чтобы подорвать поддержку Украины. В частности, военную и экономическую, утверждают западные аналитики.

А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нарушение Россией воздушного пространства РФ является гибридной войной.