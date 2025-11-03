Украинцы в Германии — страна недовольна приездом беженцев

Украинские беженцы. Иллюстративное фото: Depositphotos

Генеральный секретарь Христианско-демократического союза, немецкой правящей партии Карстен Линнеманн недоволен приездом украинских молодых мужчин в Германию. Он считает, что они не могут претендовать на социальную помощь.

Об этом сообщает ntv.

Германия недовольна приездом беженцев

Линнеманн заявил, что молодые мужчины, которые приезжают в Германию, не должны претендовать на социальное обеспечение, а искать работу. В то же время он не выступает за депортацию.

"Я не хочу никого депортировать. Но если кто-то приезжает в Германию и является молодым, то, конечно, он не должен полагаться на систему социального обеспечения, его целью должен быть поиск работы", — подчеркнул секретарь правящей партии.

По его словам, ситуация с украинцами очень чувствительна, поскольку сейчас они борются за свою свободу. Германия поддерживает нашу страну, но немецкий политик считает неприемлемым приезд стольких молодых людей во время войны в Украине.

"Мы поддерживаем украинцев. Речь идет об очень важном вопросе: мир и свободу. Я считаю неприемлемым, что так много молодых людей приезжают к нам, потому что в Украине идет война. И эти люди там нужны", — подчеркнул Карстен Линнеманн.

