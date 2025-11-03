Українці в Німеччині — країна незадоволена приїздом біженців

Українські біженці. Ілюстративне фото: Depositphotos

Генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу, німецької керівної партії Карстен Ліннеманн незадоволений приїздом українських молодих чоловіків до Німеччини. Він вважає, що вони не можуть претендувати на соціальну допомогу.

Про це повідомляє ntv.

Німеччина незадоволена приїздом біженців

Ліннеманн заявив, що молоді чоловіки, які приїжджають до Німеччини, не повинні претендувати на соціальне забезпечення, а шукати роботу. Водночас він не виступає за депортацію.

"Я не хочу нікого депортувати. Але якщо хтось приїжджає до Німеччини і є молодим, то, звичайно, він не повинен покладатися на систему соціального забезпечення, його метою має бути пошук роботи", — наголосив секретар керівної партії.

За його словами, ситуація з українцями дуже чутлива, оскільки зараз вони виборють свою свободу. Німеччина підтримує нашу країну, але німецький політик вважає неприйнятним приїзд стількох молодих людей під час війни в Україні.

"Ми підтримуємо українців. Йдеться про дуже важливе питання: мир і свободу. Я вважаю неприйнятним, що так багато молодих людей приїжджають до нас, тому що в Україні йде війна. І ці люди там потрібні", — підкреслив Карстен Ліннеманн.

