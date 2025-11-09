Пісторіус прагне підготувати Німеччину до війни — що відомо

Пісторіус хоче зробити Німеччину готовою до війни, — WP
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус хоче зробити свою країну готовою до війни. Внаслідок цього сталися політичні суперечки.
Про це повідомляє The Washington Post.
Пісторіус хоче зробити Німеччину готовою до війни
Міністр оборони Німеччини опинився під гострою критикою лівого крила своєї партії через висловлювання про необхідність зробити Німеччину готовою до війни.
Попри це, згідно з опитуваннями, майже через три роки на посаді він усе ще залишається найбільш популярним політиком країни з значним відривом.
Агресія Росії та заклики лідера США Дональда Трампа до Європи брати відповідальність за власну безпеку спричинили суттєву зміну громадської думки щодо потреб континенту. Водночас нестабільна ситуація в Німеччині, де збройні сили залишаються недостатньо підготовленими, породжує сумніви в здатності Пісторіуса зібрати політичну волю та широку підтримку населення для реалізації кардинальних реформ.
"Німці хочуть бути як Швейцарія: економічно успішними, але максимально політично нейтральними. Ми не готові знову серйозно розглядати війну", — заявив колишній давній лідер лівоцентристської Соціал-демократичної партії Зігмар Габріель.
За його словами, прагнення Пісторіуса до ремілітаризації сприятиме тому, що німці усвідомлять реальне місце в Європі та світі.
Глава Міноборони Німеччини пропонував запровадити модель добровільної служби, намагаючись поєднати позицію своєї партії, яка виступає проти призову, із реальною потребою Бундесверу у достатній кількості солдатів. Однак його ініціативу заблокував Християнсько-демократичний союз.
Згодом коаліція представила переглянутий план, який включав положення про лотерею призову, але Пісторіус заперечив.
Нагадаємо, високопоставлені німецькі чиновники звинуватили AfD у можливій передачі Росії секретної інформації про військові можливості та критичну інфраструктуру країни.
Раніше генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу Карстен Ліннеманн висловив невдоволення приїздом українських молодих чоловіків до Німеччини.
Читайте Новини.LIVE!