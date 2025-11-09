Відео
Пісторіус хоче зробити Німеччину готовою до війни, — WP

Пісторіус хоче зробити Німеччину готовою до війни, — WP

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 17:18
Оновлено: 17:18
Пісторіус прагне підготувати Німеччину до війни — що відомо
Борис Пісторіус. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус хоче зробити свою країну готовою до війни. Внаслідок цього сталися політичні суперечки.

Про це повідомляє The Washington Post.

Читайте також:

Пісторіус хоче зробити Німеччину готовою до війни

Міністр оборони Німеччини опинився під гострою критикою лівого крила своєї партії через висловлювання про необхідність зробити Німеччину готовою до війни.

Попри це, згідно з опитуваннями, майже через три роки на посаді він усе ще залишається найбільш популярним політиком країни з значним відривом.

Агресія Росії та заклики лідера США Дональда Трампа до Європи брати відповідальність за власну безпеку спричинили суттєву зміну громадської думки щодо потреб континенту. Водночас нестабільна ситуація в Німеччині, де збройні сили залишаються недостатньо підготовленими, породжує сумніви в здатності Пісторіуса зібрати політичну волю та широку підтримку населення для реалізації кардинальних реформ.

"Німці хочуть бути як Швейцарія: економічно успішними, але максимально політично нейтральними. Ми не готові знову серйозно розглядати війну", — заявив колишній давній лідер лівоцентристської Соціал-демократичної партії Зігмар Габріель.

За його словами, прагнення Пісторіуса до ремілітаризації сприятиме тому, що німці усвідомлять реальне місце в Європі та світі.

Глава Міноборони Німеччини пропонував запровадити модель добровільної служби, намагаючись поєднати позицію своєї партії, яка виступає проти призову, із реальною потребою Бундесверу у достатній кількості солдатів. Однак його ініціативу заблокував Християнсько-демократичний союз.

Згодом коаліція представила переглянутий план, який включав положення про лотерею призову, але Пісторіус заперечив.

Нагадаємо, високопоставлені німецькі чиновники звинуватили AfD у можливій передачі Росії секретної інформації про військові можливості та критичну інфраструктуру країни.

Раніше генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу Карстен Ліннеманн висловив невдоволення приїздом українських молодих чоловіків до Німеччини.

Німеччина війна Міноборони мобілізація Борис Пісторіус
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
