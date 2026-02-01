Помощь Украине — Писториус предупредил о рисках без поддержки Запада

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Christian Mang

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина завтра будет мертва, если Запад перестанет ее поддерживать. Для Европы это тоже обойдется значительно дороже, чем продолжение помощи.

Об этом Борис Писториус сообщил в интервью Kameramann Bayern.

Писториус заявил, что прекращение поддержки Украины будет иметь катастрофические последствия как для самой Украины, так и для Европы. Поэтому, отмена помощи нашему государству обойдется серьезными последствиями для всех сторон.

"Во-первых, Украина завтра будет мертва, а во-вторых, для нас это обойдется значительно дороже, чем поддержка сейчас", — подчеркнул глава Минобороны Германии.

По его словам, отказ от поддержки будет означать, что Украина может не выдержать российской агрессии, а в долгосрочной перспективе это будет стоить Западу значительно больше, чем нынешняя поддержка.

В то же время Борис Писториус напомнил, что Германия - крупнейшая экономика Европы и третья в мире по величине. Поэтому, немцы должны соответствовать этой роли.

Напомним, ранее стало известно, готова ли Германия отправить войска в Украину. Возможное участие будут рассматривать только при четко определенных условиях относительно мандата, командования и формата миссии.

В то же время посол заявил, что Германия предоставит Украине теплоэлектростанции. Они уже готовятся к отправке.