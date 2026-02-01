Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Писториус заявил о последствиях при прекращении поддержки Украины

Писториус заявил о последствиях при прекращении поддержки Украины

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 21:10
Помощь Украине — Писториус предупредил о рисках без поддержки Запада
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Christian Mang

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина завтра будет мертва, если Запад перестанет ее поддерживать. Для Европы это тоже обойдется значительно дороже, чем продолжение помощи.

Об этом Борис Писториус сообщил в интервью Kameramann Bayern.

Реклама
Читайте также:

Какие риски для Украины без поддержки Запада

Писториус заявил, что прекращение поддержки Украины будет иметь катастрофические последствия как для самой Украины, так и для Европы. Поэтому, отмена помощи нашему государству обойдется серьезными последствиями для всех сторон.

"Во-первых, Украина завтра будет мертва, а во-вторых, для нас это обойдется значительно дороже, чем поддержка сейчас", — подчеркнул глава Минобороны Германии.

По его словам, отказ от поддержки будет означать, что Украина может не выдержать российской агрессии, а в долгосрочной перспективе это будет стоить Западу значительно больше, чем нынешняя поддержка.

В то же время Борис Писториус напомнил, что Германия - крупнейшая экономика Европы и третья в мире по величине. Поэтому, немцы должны соответствовать этой роли.

Напомним, ранее стало известно, готова ли Германия отправить войска в Украину. Возможное участие будут рассматривать только при четко определенных условиях относительно мандата, командования и формата миссии.

В то же время посол заявил, что Германия предоставит Украине теплоэлектростанции. Они уже готовятся к отправке.

военная помощь Европа Борис Писториус война в Украине поддержка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации