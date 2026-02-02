Деньги для Украины и диалог с Путиным — заявление Парижа

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Фото: AP

Европейские страны полностью взяли на себя финансовое содержание Украины и обеспечивают большинство потребностей в разведке и вооружении. В то же время официальный Париж не исключает возможности прямого диалога с Кремлем, если этот процесс будет максимально прозрачным для Киева.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью авторитетному изданию Libération.

Барро отметил, что сегодня именно европейские партнеры обеспечивают 100% финансовой помощи, которая поступает в Украину. Это касается и стратегической поддержки - большинство разведывательных данных и оружия сейчас также имеют европейское происхождение.

Украине есть на кого положиться и европейцы больше не хотят делегировать свою безопасность другим, отметил чиновник.

"Украина знает, что может рассчитывать на непоколебимую поддержку европейцев", — заявил он.

Барро считает, что ЕС должен иметь собственный канал связи для защиты своих интересов. Именно этим объясняются заявления Эмманюэля Макрона о возможном разговоре с Путиным. Это стратегия. Однако Париж ставит жесткое условие: полная отчетность перед украинской стороной.

Москва пока демонстрирует только агрессию и Путин не хочет мира. Барро прямо назвал удар по пассажирскому поезду "Чоп — Харьков — Барвенково" военным преступлением.

