Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Деньги для Украины на 100% от ЄС — заявление главы МИД Франции

Деньги для Украины на 100% от ЄС — заявление главы МИД Франции

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 05:25
Деньги для Украины и диалог с Путиным — заявление Парижа
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Фото: AP

Европейские страны полностью взяли на себя финансовое содержание Украины и обеспечивают большинство потребностей в разведке и вооружении. В то же время официальный Париж не исключает возможности прямого диалога с Кремлем, если этот процесс будет максимально прозрачным для Киева.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью авторитетному изданию Libération.

Реклама
Читайте также:

Почему Европа берет лидерство и о чем говорить с Кремлем

Барро отметил, что сегодня именно европейские партнеры обеспечивают 100% финансовой помощи, которая поступает в Украину. Это касается и стратегической поддержки - большинство разведывательных данных и оружия сейчас также имеют европейское происхождение.

Украине есть на кого положиться и европейцы больше не хотят делегировать свою безопасность другим, отметил чиновник.

"Украина знает, что может рассчитывать на непоколебимую поддержку европейцев", — заявил он.

Барро считает, что ЕС должен иметь собственный канал связи для защиты своих интересов. Именно этим объясняются заявления Эмманюэля Макрона о возможном разговоре с Путиным. Это стратегия. Однако Париж ставит жесткое условие: полная отчетность перед украинской стороной.

Москва пока демонстрирует только агрессию и Путин не хочет мира. Барро прямо назвал удар по пассажирскому поезду "Чоп — Харьков — Барвенково" военным преступлением.

Ранее сообщалось, что министр обороны Федоров провел разговор со шведским коллегой. Стороны обсудили масштабный пакет помощи для Украины.

А министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что произойдет, если Запад перестанет поддерживать Украину. Европы не может допустить катастрофы.

Франция финансовая помощь деньги война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации