Сибига ответил Венгрии о транзите нефти через нефтепровод "Дружба"

Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Киеву известно о намерениях Венгрии снова поднимать тему якобы проблем с транзитом российской нефти через нефтепровод "Дружба". В то же время он подчеркнул, что ключевая причина сбоев, о которых может говорить Будапешт, связана не с действиями Украины, а с российскими ударами по инфраструктуре.

Об этом Андрей Сибига написал в соцсети X, передает Новини.LIVE.

По словам Сибиги, Венгрия, несмотря на остановку транзита, не выразила никакого протеста России после целенаправленной атаки 27 января. Министр подчеркнул, что в заявлениях венгерской стороны, как он утверждает, даже не прозвучало слово "Россия".

"Мы можем лишь посоветовать им обратиться к своим "друзьям" в Москве с этими фотографиями. Это горящая инфраструктура нефтепровода "Дружба" после последнего целенаправленного российского удара 27 января, который остановил транзит нефти. Кстати, Венгрия не выразила России никакого протеста по этому поводу. Они даже не смогли произнести слово "Россия". Двойные стандарты в лучшем виде", — заявил Сибига.

К сообщению Андрей Сибига добавил фото, как спасатели тушат крупный пожар на нефтепроводе.

Пожар. Фото: Андрей Сибига

Отдельно он отметил, что Москва перестала быть надежным поставщиком с тех пор, как начала агрессию против Украины, и именно эта агрессия, по его словам, является первопричиной нынешних проблем.

"К сожалению, лет этой реальности оказалось недостаточно, чтобы правительство Орбана осознало это и диверсифицировало поставки. Мы предлагаем им открыть глаза", — акцентировал Сибига.

