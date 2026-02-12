Відео
Головна Новини дня Сибіга звинуватив Будапешт у подвійних стандартах щодо Росії

Сибіга звинуватив Будапешт у подвійних стандартах щодо Росії

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 12:50
Сибіга відповів Угорщині про транзит нафти через нафтопровід "Дружба"
Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Києву відомо про наміри Угорщини знову піднімати тему нібито проблем із транзитом російської нафти через нафтопровід "Дружба". Водночас він наголосив, що ключова причина збоїв, про які може говорити Будапешт, пов'язана не з діями України, а з російськими ударами по інфраструктурі.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Сибіга порадив владі Угорщини переглянути свою дружбу з Росією

За словами Сибіги, Угорщина, попри зупинку транзиту, не висловила жодного протесту Росії після цілеспрямованої атаки 27 січня. Міністр підкреслив, що у заявах угорської сторони, як він стверджує, навіть не прозвучало слово "Росія".

"Ми можемо лише порадити їм звернутися до своїх "друзів" у Москві з цими фотографіями. Це палаюча інфраструктура нафтопроводу "Дружба" після останнього цілеспрямованого російського удару 27 січня, який зупинив транзит нафти. До речі, Угорщина не висловила Росії жодного протесту з цього приводу. Вони навіть не змогли вимовити слово "Росія". Подвійні стандарти в кращому вигляді", — заявив Сибіга.

До повідомлення Андрій Сибіга додав фото, як рятувальники гасять велику пожежу на нафтопроводі. 

Нафтопровід Дружба пожежа
Пожежа. Фото: Андрій Сибіга

Окремо він зазначив, що Москва перестала бути надійним постачальником відтоді, як розпочала агресію проти України, і саме ця агресія, за його словами, є першопричиною нинішніх проблем.

"На жаль, років цієї реальності виявилося недостатньо, щоб уряд Орбана усвідомив це і диверсифікував поставки. Ми пропонуємо їм відкрити очі", — акцентував Сибіга.

Нагадаємо, нещодавно в Угорщині різко розкритикували мобілізаційні заходи в Україні

Тим часом аналітики прогнозують, що вже за кілька місяців Росію чекає серйозна економічна криза через дешевий продаж нафти.

Андрій Сибіга Угорщина Україна обстріли Росія нафтопровід Дружба
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
