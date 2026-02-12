Сибіга відповів Угорщині про транзит нафти через нафтопровід "Дружба"

Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Києву відомо про наміри Угорщини знову піднімати тему нібито проблем із транзитом російської нафти через нафтопровід "Дружба". Водночас він наголосив, що ключова причина збоїв, про які може говорити Будапешт, пов'язана не з діями України, а з російськими ударами по інфраструктурі.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

За словами Сибіги, Угорщина, попри зупинку транзиту, не висловила жодного протесту Росії після цілеспрямованої атаки 27 січня. Міністр підкреслив, що у заявах угорської сторони, як він стверджує, навіть не прозвучало слово "Росія".

"Ми можемо лише порадити їм звернутися до своїх "друзів" у Москві з цими фотографіями. Це палаюча інфраструктура нафтопроводу "Дружба" після останнього цілеспрямованого російського удару 27 січня, який зупинив транзит нафти. До речі, Угорщина не висловила Росії жодного протесту з цього приводу. Вони навіть не змогли вимовити слово "Росія". Подвійні стандарти в кращому вигляді", — заявив Сибіга.

До повідомлення Андрій Сибіга додав фото, як рятувальники гасять велику пожежу на нафтопроводі.

Пожежа. Фото: Андрій Сибіга

Окремо він зазначив, що Москва перестала бути надійним постачальником відтоді, як розпочала агресію проти України, і саме ця агресія, за його словами, є першопричиною нинішніх проблем.

"На жаль, років цієї реальності виявилося недостатньо, щоб уряд Орбана усвідомив це і диверсифікував поставки. Ми пропонуємо їм відкрити очі", — акцентував Сибіга.

