Угорщина заблокувала кредит ЄС для України на 90 млрд євро

Премʼєр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Alex Brandon/Pool via REUTERS

В останній момент Угорщина заблокувала кредит Європейського Союзу для України. Йдеться про суму у розмірі 90 мільярдів євро.

Про це повідомляє The Financial Times, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Кредит для України від ЄС

Посол Угорщини в ЄС заявив про незгоду з ініціативою залучити для України відповідні кошти через випуск боргових зобов’язань під гарантії бюджету Євросоюзу.

Попри те що Європейський парламент уже підтримав це рішення, для його остаточного ухвалення необхідна одностайна згода всіх 27 країн-членів блоку.

Крім того, під загрозою опинилася програма Міжнародного валютного фонду на 8 мільярдів євро, яка залежить від отримання Україною кредиту.

Що передувало

У грудні лідери країн ЄС домовилися надати Україні кредит в розмірі 90 млрд євро на наступні два роки. Відомо, що не передбачено використання заморожених активів Росії.

Згодом на рішення Євросоюзу відреагував український лідер Володимир Зеленський. За його словами, це дуже сильна допомога.

А в Європарламенті проголосували за кредит для України. "За" висловилися 458 депутатів, а "проти" — 140.

Відношення Угорщини та України

Радник МЗС Георгій Тихий пояснив, що Угорщина наразі є єдиною країною, яка блокує вступ України до ЄС. За його словами, Будапешт здійснює це з політичних мотивів.

Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європі не потрібен захист від Росії. Він стверджує, що Україна бореться лише за себе. На його заяву відреагував Андрій Сибіга.

А український лідер Володимир Зеленський заявив, що премʼєру Угорщини Віктору Орбану, який неодноразово робив різкі заяви, необхідно нарощувати армію, а не живіт.