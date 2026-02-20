Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия атаковала энергообъект в Запорожской области — что известно

Россия атаковала энергообъект в Запорожской области — что известно

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 12:14
Запорожье без света — 41 тысяча людей после атаки
Взрывотехники транспортируют часть ракеты. Фото иллюстративное: ГСЧС Запорожья

Российские войска атаковали утром в пятницу, 20 февраля, энергообъект в Запорожье. Известно о перебоях в энергоснабжении и отоплении для нескольких тысяч жителей. 

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, цитирует Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Россия атаковала энергообъект в Запорожье

Глава области подтвердил, что удар утром пришелся непосредственно по областному центру. По его словам, примерно в 06:00 противник попал по одному из объектов энергетической инфраструктуры, и следствием стало массовое обесточивание.

Федоров рассказал, что сразу после атаки без электроснабжения остались около 41 тысячи абонентов. Параллельно, по словам руководителя ОВА, энергетики быстро начали восстановительные работы, и уже через несколько часов объем обесточиваний существенно уменьшился.

По состоянию на время разговора, как сообщил Федоров, в Запорожье еще оставались без света 8 тысяч абонентов.

"Будем надеяться, что сможем заживить абсолютно всех абонентов", — сказал он.

Отдельно глава области прокомментировал ситуацию с теплоснабжением в регионе.

"Что касается теплоснабжения, то оно все будет подаваться в штатном режиме. Сейчас у нас небольшая часть абонентов не запитаны, но я думаю, что несколько часов все будут с теплом. Что касается света, то не более трех очередей у нас есть на территории города Запорожье. Итак, не более 4 часов нет света на территории города Запорожья, Запорожской области, а потом он вновь появляется", — заявил Иван Федоров.

Также, по словам Федорова, уже параллельно планируют подготовку к следующей зиме. Он пояснил, что основное внимание уделяют усилению защиты инфраструктуры, развитию децентрализованной генерации и установке солнечных панелей в любом заведении, где это возможно при поддержке партнеров, а также на комплексной защите критической инфраструктуры.

Отметим, что Запорожье регулярно находится под атаками российских войск. Так 15 февраля в результате обстрела в регионе возник масштабный пожар. В течение суток 18 февраля, в Запорожской области из-за обстрелов есть разрушения и жертвы.

Запорожье обстрелы электроснабжение Иван Федоров отопление Запорожская ОВА
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации