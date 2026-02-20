Запорожье без света — 41 тысяча людей после атаки

Взрывотехники транспортируют часть ракеты. Фото иллюстративное: ГСЧС Запорожья

Российские войска атаковали утром в пятницу, 20 февраля, энергообъект в Запорожье. Известно о перебоях в энергоснабжении и отоплении для нескольких тысяч жителей.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, цитирует Новини.LIVE.

Россия атаковала энергообъект в Запорожье

Глава области подтвердил, что удар утром пришелся непосредственно по областному центру. По его словам, примерно в 06:00 противник попал по одному из объектов энергетической инфраструктуры, и следствием стало массовое обесточивание.

Федоров рассказал, что сразу после атаки без электроснабжения остались около 41 тысячи абонентов. Параллельно, по словам руководителя ОВА, энергетики быстро начали восстановительные работы, и уже через несколько часов объем обесточиваний существенно уменьшился.

По состоянию на время разговора, как сообщил Федоров, в Запорожье еще оставались без света 8 тысяч абонентов.

"Будем надеяться, что сможем заживить абсолютно всех абонентов", — сказал он.

Отдельно глава области прокомментировал ситуацию с теплоснабжением в регионе.

"Что касается теплоснабжения, то оно все будет подаваться в штатном режиме. Сейчас у нас небольшая часть абонентов не запитаны, но я думаю, что несколько часов все будут с теплом. Что касается света, то не более трех очередей у нас есть на территории города Запорожье. Итак, не более 4 часов нет света на территории города Запорожья, Запорожской области, а потом он вновь появляется", — заявил Иван Федоров.

Также, по словам Федорова, уже параллельно планируют подготовку к следующей зиме. Он пояснил, что основное внимание уделяют усилению защиты инфраструктуры, развитию децентрализованной генерации и установке солнечных панелей в любом заведении, где это возможно при поддержке партнеров, а также на комплексной защите критической инфраструктуры.

Отметим, что Запорожье регулярно находится под атаками российских войск. Так 15 февраля в результате обстрела в регионе возник масштабный пожар. В течение суток 18 февраля, в Запорожской области из-за обстрелов есть разрушения и жертвы.