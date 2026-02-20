Атака на Запоріжжя 20 лютого — Федоров повідомив про блекаут

Вибухотехніки транспортують частину ракети. Фото ілюстративне: ДСНС Запоріжжя

У п'ятницю, 20 лютого, вранці російський удар по Запоріжжю влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури, через що близько 41 тисячі абонентів залишилися без електроенергії. Наразі бригади енергетиків працюють над відновленням подачі електрики споживачам.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, цитує Новини.LIVE.

Очільник області підтвердив, що удар уранці припав безпосередньо по обласному центру. За його словами, приблизно о 06:00 противник поцілив по одному з об'єктів енергетичної інфраструктури, і наслідком стало масове знеструмлення.

Федоров розповів, що одразу після атаки без електропостачання залишилися близько 41 тисячі абонентів. Паралельно, за словами керівника ОВА, енергетики швидко розпочали відновлювальні роботи, і вже за кілька годин обсяг знеструмлень суттєво зменшився.

Станом на час розмови, як повідомив Федоров, у Запоріжжі ще залишалися без світла 8 тисяч абонентів.

"Будемо сподіватися, що зможемо заживити абсолютно всіх абонентів", — сказав він.

Окремо очільник області прокоментував ситуацію з теплопостачанням в регіоні.

"Що стосується теплопостачання, то воно все буде подаватися в штатному режимі. Наразі у нас невелика частина абонентів не заживлені, але я думаю, що декілька годин всі будуть з теплом. Що стосується світла, то не більше трьох черг в нас є на території міста Запоріжжя. Отже, не більше ніж 4 години немає світла на території міста Запоріжжя, Запорізької області, а потім воно знов з'являється", — заявив Іван Федоров.

Також, за словами Федорова, вже паралельно планують підготовку до наступної зими. Він пояснив, що основну увагу приділяють на посилення захисту інфраструктури, розвитку децентралізованої генерації та встановленні сонячних панелей у будь-якому закладі, де це можливо за підтримки партнерів, а також на комплексному захисті критичної інфраструктури.

Зазначимо, що Запоріжжя регулярно перебуває під атаками російських військ. Так 15 лютого внаслідок обстрілу в регіоні виникла масштабна пожежа. Впродовж доби 18 лютого, в Запорізькій області через обстріли є руйнування та жертви.