Зеленський анонсував оновлення енергозабезпечення громад України

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 19 лютого, провів щоденний селектор щодо ситуації в регіонах з електрикою і теплопостачанням. Зокрема, він анонсував оновлення енергетичного забезпечення громад.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Ситуація в енергосистемі України

На селекторі обговорили відновлювальні роботи та забезпечення людей у частині областей України.

"Зокрема, в Одесі й частині громад області, на Дніпровщині, на Миколаївщині, де умови особливо складні. Також були звіти щодо ситуації в Харкові та області, на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині", — розповів Зеленський.

Зеленський проводить селектор. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Також окремо проаналізували, що зроблено в Запоріжжі та який досвід може бути масштабований в інших областях. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров доповів про роботу із захисту та відновлення обʼєктів критичної інфраструктури. Глава держави також зазначив, що буде розмова і з керівниками інших областей та ефективних громад.

"На основі досвіду цієї зими готуємо рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад, і відповідний план на наступний опалювальний сезон буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні", — зауважив український лідер.

За словами Зеленського, кожне місто та громада, які не допустили цієї зими таких внутрішніх катастроф, що були, зокрема, в Києві, мають досвід, який повинен бути врахований на території всієї України.

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава держави домовився із премʼєр-міністром Юлією Свириденко, що на рівні уряду буде створений відповідний координаційний центр, який працюватиме для систематизації реального досвіду громад.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Відключення світла в Україні

В Україні 19 лютого діють графіки погодинних відключень світла. Крім того, запроваджено обмеження потужності для промислових споживачів.

А в Одесі наразі одна з найскладніших ситуацій зі світлом в Україні. Комунальні служби працюють у посиленому режимі.

На Мюнхенській безпековій конференції Зеленський повідомив, що в Україні пошкоджені всі електростанції.