Україна
Зеленский анонсировал обновление энергообеспечения громад

Зеленский анонсировал обновление энергообеспечения громад

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 13:12
Зеленский объявил план обновления энергоснабжения украинских громад
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский в четверг, 19 февраля, провел селектор по ситуации в регионах с электричеством и теплоснабжением. Уже происходит подготовка на следующий отопительный сезон.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Ситуация в энергосистеме Украины

На селекторе обсудили восстановительные работы и обеспечение людей в части областей Украины.

"В частности, в Одессе и части громад области, на Днепровщине, на Николаевщине, где условия особенно сложные. Также были отчеты о ситуации в Харькове и области, на Полтавщине, Сумщине, Черниговщине", — рассказал Зеленский.

Енергетичний селектор
Зеленский проводит селектор. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Также отдельно проанализировали, что сделано в Запорожье и какой опыт может быть масштабирован в других областях. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров доложил о работе по защите и восстановлению объектов критической инфраструктуры. Глава государства также отметил, что будет разговор и с руководителями других областей и эффективных громад.

"На основе опыта этой зимы готовим решение по перестройке и обновлению энергетического обеспечения громад, и соответствующий план на следующий отопительный сезон будет рассмотрен и утвержден на общегосударственном уровне", — отметил украинский лидер.

По словам Зеленского, каждый город и громада, которые не допустили этой зимой таких внутренних катастроф, которые были, в частности, в Киеве, имеют опыт, который должен быть учтен на территории всей Украины.

Юлія Свириденко
Премьер-министр Юлия Свириденко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава государства договорился с премьер-министром Юлией Свириденко, что на уровне правительства будет создан соответствующий координационный центр, который будет работать для систематизации реального опыта громад.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Отключение света в Украине

В Украине 19 февраля действуют графики почасовых отключений света. Кроме того, введено ограничение мощности для промышленных потребителей.

А в Одессе сейчас одна из самых сложных ситуаций со светом в Украине. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский сообщил, что в Украине повреждены все электростанции.

Владимир Зеленский электроэнергия Украина отопление энергосистема свет
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
