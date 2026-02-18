Видео
Как завтра будут отключать свет — в Укрэнерго объяснили

Как завтра будут отключать свет — в Укрэнерго объяснили

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 20:04
Графики отключения света на 19 февраля от Укрэнерго
Работник Укрэнерго. Фото: Facebook/npcukrenergo

Завтра в Украине будут применять графики отключений света по всем областям. Это связано с российскими ударами по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщили в Укрэнерго, передает Новини.LIVE.

Отключение света 19 февраля

Как отметили в Укрэнерго, из-за российских обстрелов энергетических объектов в четверг, 19 февраля, будут применены меры ограничения. В Украине будут действовать графики почасовых отключений света. Также будут применять ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", — добавляют в Укрэнерго.

Як будуть вимикати світло в Україні у четвер, 18 лютого
Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Ситуация в энергосистеме может претерпеть изменения. Поэтому украинцам советуют следить за обновлениями по отключениям.

"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно", — отмечают в Укрэнерго.

Какова ситуация в энергетике Украины

В среду, 18 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание относительно ситуации в энергетике. Он отметил, что сейчас работают правительственные программы для поддержки украинцев. Кроме того, государство работает над обеспечением резервного питания критической инфраструктуры во всех общинах.

Вчера оккупанты снова атаковали энергетику в Одессе. Из-за серьезных разрушений система работает с перебоями. В городе нет электроэнергии. Согреться и подзарядить телефоны можно в пунктах помощи.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Россия готовится нанести массированный удар по энергетике Украины. Враг выбирает самые холодные дни, чтобы оставить украинцев без света и тепла.

