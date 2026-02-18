Ситуация в энергетике 18 февраля — провел совещание

Владимир Зеленский проводит совещание. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский провел совещание по оперативной работе в громадах и, в частности, в Киеве в условиях чрезвычайной энергетической ситуации. Он определил следующие приоритетные шаги.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский написал в Facеbook.

Зеленский рассказал, что во время совещания вместе с Юлией Свириденко и Александром Кубраковым определили следующие приоритетные шаги. По его словам, уже активизированы правительственные программы, которые поддерживают обычных людей и бизнес.

Юлия Свириденко на совещании с президентом. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Александр Кубраков на обсуждении с президентом. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Помощь громадам оказывают определенные государственные предприятия. Работаем для того, чтобы во всех громадах сейчас были сделаны правильные выводы после жестких вызовов этой зимы", — отметил президент.

Он подчеркнул, что нужно реально обеспечить резервное питание для всей критической инфраструктуры во всех громадах, развитие распределенной генерации и необходимые стимулы для бизнеса.

Глава государства поблагодарил всех, кто работает на большую устойчивость Украины и помогает развитию наших громад.

Обстрелы энергетической инфраструктуры

Российские войска продолжают наносить удары по энергообъектам Украины. Так, 16 февраля в нескольких регионах действовали аварийные отключения света.

По словам Владимира Зеленского, только за одну неделю февраля враг применил тысячи средств поражения, сосредотачивая удары на энергетической инфраструктуре. Россияне намеренно комбинируют удары так, чтобы уничтожить нашу генерацию, подстанции, сеть.

Рустем Умеров накануне переговоров с РФ в Женеве сообщал, что главной темой встречи будет энергетическое перемирие. Однако деталей он не раскрыл, поскольку "публично об этом говорить пока нельзя".

В то же время эксперт Александр Харченко заявил, что графики отключений света в Украине могу длиться в течение нескольких лет. Период без ограничений возможен только в апреле-мае.