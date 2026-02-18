Відео
Головна Новини дня Яка ситуація зараз в енергетиці — Зеленський провів нараду

Яка ситуація зараз в енергетиці — Зеленський провів нараду

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 18:07
Яка ситуація в енергетиці — деталі від Зеленського
Володимир Зеленський проводить нараду. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 18 лютого провів нараду щодо енергетичної ситуації в регіонах. Глава держави визначив наступні пріоритетні кроки. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський написав у Facеbook. 

Читайте також:

Яка ситуація в енергетиці 18 лютого

Зеленський розповів, що під час наради разом з Юлією Свириденко й Олександром Кубраковим визначили наступні пріоритетні кроки. За його словами, вже активізовані урядові програми, які підтримують звичайних людей та бізнес. 

Яка ситуація в енергетиці 18 лютого
Юлія Свириденко на нараді з президентом. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
null
Олександр Кубраков на обговоренні з президентом. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Допомогу громадам надають визначені державні підприємства. Працюємо для того, щоб в усіх громадах зараз були зроблені правильні висновки після жорстких викликів цієї зими", — зазначив президент. 

Він наголосив, що потрібно реально забезпечити резервне живлення для всієї критичної інфраструктури в усіх громадах, розвиток розподіленої генерації та необхідні стимули для бізнесу.

Глава держави подякував усім, хто працює на більшу стійкість України та допомагає розвитку наших громад.

Обстріли енергетичної інфраструктури

Російські війська продовжують завдавати ударів по енергооб'єктах України. Так, 16 лютого у кількох регіонах діяли аварійні відключення світла.

За словами Володимира Зеленського, лише за один тиждень лютого ворог застосував тисячі засобів ураження, зосереджуючи удари на енергетичній інфраструктурі. Росіяни навмисно комбінують удари так, щоб знищити нашу генерацію, підстанції, мережу.

Рустем Умєров напередодні переговорів з РФ у Женеві повідомляв, що головною темою зустрічі буде енергетичне перемир'я. Однак деталей він не розкрив, оскільки "публічно про це говорити поки не можна".

Водночас експерт Олександр Харченко заявив, що графіки відключень світла в Україні можу тривати протягом кількох років. Період без обмежень можливий лише в квітні-травні.

Володимир Зеленський Київ обстріли енергетика світло
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
