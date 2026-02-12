Підготовка до зими — Зеленський зробив заяву про роботу керівників

Видно, хто з керівників працює — Зеленський про підготовку до зими
Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 19:21
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський подякував керівникам громад, які допомагають своїм людям під час відключень світла та відсутності тепла. За його словами, завжди видно, хто з місцевих керівників реально працює
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму відеозверненні 12 лютого.
Реклама
Читайте також:
Зеленський висловився про роботу місцевих керівників
"Завжди видно, хто з місцевих керівників реально працює для людей, а хто лише називається владою — висновки обов’язково будуть", — сказав президент.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама