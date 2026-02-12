Відео
Головна Новини дня Видно, хто з керівників працює — Зеленський про підготовку до зими

Видно, хто з керівників працює — Зеленський про підготовку до зими

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 19:21
Підготовка до зими — Зеленський зробив заяву про роботу керівників
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський подякував керівникам громад, які допомагають своїм людям під час відключень світла та відсутності тепла. За його словами, завжди видно, хто з місцевих керівників реально працює

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму відеозверненні 12 лютого.

Читайте також:

Зеленський висловився про роботу місцевих керівників

"Завжди видно, хто з місцевих керівників реально працює для людей, а хто лише називається владою — висновки обов’язково будуть", — сказав президент.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський опалювальний сезон зима керівники посада
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
