Підготовка до зими — Зеленський зробив заяву про роботу керівників

Президент України Володимир Зеленський подякував керівникам громад, які допомагають своїм людям під час відключень світла та відсутності тепла. За його словами, завжди видно, хто з місцевих керівників реально працює

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму відеозверненні 12 лютого.

Зеленський висловився про роботу місцевих керівників

"Завжди видно, хто з місцевих керівників реально працює для людей, а хто лише називається владою — висновки обов’язково будуть", — сказав президент.

