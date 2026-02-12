Зеленський дав доручення Федорову на Рамштайні — звернення президента

Термінова новина

Президент Володимир Зеленський повідомив про важливе завдання міністра оборони Михайла Федорова на засіданні у форматі "Рамштайн". За його словами, після масованої атаки РФ із застосуванням 24 балістичних ракет, крилатої ракети та понад 200 дронів ключове доручення — домогтися прискорення пакетів допомоги для ППО.

Глава держави наголосив, що міністр оборони разом із партнерами має забезпечити швидкі рішення щодо посилення протиповітряної оборони, адже це питання безпеки не лише України, а й усієї Європи.

