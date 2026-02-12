Зеленский дал поручение Федорову на Рамштайн — обращение президента

Зеленский дал важное поручение Федорову на Рамштайне
Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 19:19
Срочная новость
Президент Владимир Зеленский сообщил о важной задаче министра обороны Михаила Федорова на заседании в формате "Рамштайн". По его словам, после массированной атаки РФ с применением 24 баллистических ракет, крылатой ракеты и более 200 дронов ключевое поручение — добиться ускорения пакетов помощи для ПВО.
Глава государства подчеркнул, что министр обороны вместе с партнерами должен обеспечить быстрые решения по усилению противовоздушной обороны, ведь это вопрос безопасности не только Украины, но и всей Европы.
Реклама
Читайте также:
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама