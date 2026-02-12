Видео
Україна
Зеленский дал важное поручение Федорову на Рамштайне

Зеленский дал важное поручение Федорову на Рамштайне

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 19:19
Зеленский дал поручение Федорову на Рамштайн — обращение президента
Срочная новость

Президент Владимир Зеленский сообщил о важной задаче министра обороны Михаила Федорова на заседании в формате "Рамштайн". По его словам, после массированной атаки РФ с применением 24 баллистических ракет, крылатой ракеты и более 200 дронов ключевое поручение — добиться ускорения пакетов помощи для ПВО.

Глава государства подчеркнул, что министр обороны вместе с партнерами должен обеспечить быстрые решения по усилению противовоздушной обороны, ведь это вопрос безопасности не только Украины, но и всей Европы.

Новость дополняется...

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
