Зеленский дал поручение Федорову на Рамштайн — обращение президента

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский сообщил о важной задаче министра обороны Михаила Федорова на заседании в формате "Рамштайн". По его словам, после массированной атаки РФ с применением 24 баллистических ракет, крылатой ракеты и более 200 дронов ключевое поручение — добиться ускорения пакетов помощи для ПВО.

Глава государства подчеркнул, что министр обороны вместе с партнерами должен обеспечить быстрые решения по усилению противовоздушной обороны, ведь это вопрос безопасности не только Украины, но и всей Европы.

Реклама

Читайте также:

Новость дополняется...