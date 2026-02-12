Гераскевича наградили орденом Свободы — указ Зеленского

Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы
Президент Украины Владимир Зеленский наградил скелетониста Владислава Гераскевича орденом Свободы. Накануне спортсмена дисквалифицировали на Олимпиаде, потому что он использовал шлем, на котором были изображены погибшие украинские атлеты в результате российской агрессии.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на указ Президента Украины.
Награждение Гераскевича орденом Свободы
"За самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей постановляю: наградить орденом Свободы Гераскевича Владислава — члена национальной олимпийской команды Украины, скелетониста", — говорится в документе.
Напомним, Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде из-за "шлема памяти", где были изображены погибшие украинские атлеты в результате российской агрессии.
Реагируя на этот инцидент, Владимир Зеленский заявил, что такой поступок МОК — точно не о принципах олимпизма. По его словам, олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору.
А Monobank объявил премию скелетонисту в размере 1 млн грн. Олег Гороховский отметил, что Владислав Гераскевич — достойный человек.
Читайте Новини.LIVE!