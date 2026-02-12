Гераскевича наградили орденом Свободы — указ Зеленского

Владислав Гераскевич. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

Президент Украины Владимир Зеленский наградил скелетониста Владислава Гераскевича орденом Свободы. Накануне спортсмена дисквалифицировали на Олимпиаде, потому что он использовал шлем, на котором были изображены погибшие украинские атлеты в результате российской агрессии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на указ Президента Украины.

Награждение Гераскевича орденом Свободы

"За самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей постановляю: наградить орденом Свободы Гераскевича Владислава — члена национальной олимпийской команды Украины, скелетониста", — говорится в документе.

Напомним, Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде из-за "шлема памяти", где были изображены погибшие украинские атлеты в результате российской агрессии.

Реагируя на этот инцидент, Владимир Зеленский заявил, что такой поступок МОК — точно не о принципах олимпизма. По его словам, олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору.

А Monobank объявил премию скелетонисту в размере 1 млн грн. Олег Гороховский отметил, что Владислав Гераскевич — достойный человек.