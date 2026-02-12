Гераскевича нагородили орденом Свободи — указ Зеленського

Владислав Гераскевич. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

Президент України Володимир Зеленський нагородив скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи. Напередодні спортсмена дискваліфікували на Олімпіаді, бо він використовував шолом, на якому були зображені загиблі українські атлети внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на указ Президента України.

Нагородження Гераскевича орденом Свободи

"За самовіданне служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей постановляю: нагородити орденом Свободи Гераскевича Владислава — члена національної олімпійської команди України, скелетоніста", — йдеться в документі.

Скриншот указу Зеленського

Нагадаємо, Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді через "шолом пам'яті", де були зображені загиблі українські атлети внаслідок російської агресії.

Реагуючи на цей інцидент, Володимир Зеленський заявив, що такий вчинок МОК — точно не про принципи олімпізму. Зза його словами, олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору.

А Monobank оголосив премію скелетоністу у розмірі 1 млн грн. Олег Гороховський наголосив, що Владислав Гераскевич — гідна людина.