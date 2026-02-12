Зеленский назвал последствия ночного обстрела Украины — какая ситуация сейчас

Зеленский назвал главную цель ночной атаки на Украину
Россияне в ночь на 12 февраля атаковали Украину ракетами и дронами. Глава государства Владимир Зеленский рассказал о последствиях и назвал главную цель ударов.
Об этом Президент Украины написал в Telegram, передает Новини.LIVE.
Последствия и цель ночного обстрела
По словам Зеленского, на местах российских ударов специалисты работают еще с ночи. В общем оккупанты выпустили по Украине 219 ударных дронов, а также 25 ракет, из которых 24 были баллистическими.
"Большинство удалось обезвредить, но, к сожалению, не все. По состоянию на сейчас известно, что два человека погибли из-за этой атаки. Мои соболезнования родным и близким. Более десяти человек ранены", — сообщил глава государства.
Зеленский заявил, что россияне имели главную цель ночного обстрела. Враг снова целился на энергетику.
"Главная цель удара — энергетика в Киеве, Одессе и Днепре, генерация и подстанции. Есть повреждения на Харьковщине, в Донецкой, Киевской и Херсонской областях", — отметил Президент Украины.
Кроме того, есть попадания в Краматорске. Дроном россияне ударили по зданию ГСЧС. По словам Зеленского, сложная ситуация в столице — многие дома остаются без тепла.
"Защиты жизни от этих ударов должно быть больше. Наиболее эффективно против российской баллистики работают именно "петриоты", и поставки ракет к этим системам нужны на каждый день. Спасибо всем странам, которые наполняют программу PURL. Все, что сейчас есть в программе по ПВО, должно поступать быстрее. Спасибо лидерам, которые это понимают и помогают", — добавил глава государства.
