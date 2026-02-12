Видео
Видео

Россияне снова атаковали ТЭС ДТЭК — что известно

Россияне снова атаковали ТЭС ДТЭК — что известно

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 09:48
Очередная атака на ТЭС — в ДТЭК раскрыли детали об обстреле
Поврежденная из-за обстрела ТЭС. Фото иллюстративное: ДТЭК

Российские оккупанты продолжают целиться по энергетике Украины, пытаясь полностью ее уничтожить. Произошла очередная атака на еще одну тепловую электростанцию.

Об этом сообщили в ДТЭК в четверг, 12 февраля, передает Новини.LIVE.

Новый удар по ТЭС

Как отметили в ДТЭК, Россия снова атаковала ТЭС. Есть существенные разрушения и повреждения.

"В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции", — добавляют в сообщении.

Новий удар по енергетиці
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Эта массированная атака стала уже одиннадцатой на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года. С начала полномасштабного вторжения тепловые электростанции ДТЭК враг обстрелял более 220 раз.

Напомним, ранее мы писали о том, что правительство решило усилить ПВО в Киеве, опасаясь повторных ударов по энергетике.

Также мы рассказывали о том, сколько генерации вывела из строя РФ. Президент Владимир Зеленский раскрыл детали.

россияне обстрелы ДТЭК ТЭС атака
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
