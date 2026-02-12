Очередная атака на ТЭС — в ДТЭК раскрыли детали об обстреле

Россияне снова атаковали ТЭС ДТЭК — что известно
Российские оккупанты продолжают целиться по энергетике Украины, пытаясь полностью ее уничтожить. Произошла очередная атака на еще одну тепловую электростанцию.
Об этом сообщили в ДТЭК в четверг, 12 февраля, передает Новини.LIVE.
Новый удар по ТЭС
Как отметили в ДТЭК, Россия снова атаковала ТЭС. Есть существенные разрушения и повреждения.
"В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции", — добавляют в сообщении.
Эта массированная атака стала уже одиннадцатой на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года. С начала полномасштабного вторжения тепловые электростанции ДТЭК враг обстрелял более 220 раз.
Напомним, ранее мы писали о том, что правительство решило усилить ПВО в Киеве, опасаясь повторных ударов по энергетике.
Также мы рассказывали о том, сколько генерации вывела из строя РФ. Президент Владимир Зеленский раскрыл детали.
