Очередная атака на ТЭС — в ДТЭК раскрыли детали об обстреле

Поврежденная из-за обстрела ТЭС. Фото иллюстративное: ДТЭК

Российские оккупанты продолжают целиться по энергетике Украины, пытаясь полностью ее уничтожить. Произошла очередная атака на еще одну тепловую электростанцию.

Об этом сообщили в ДТЭК в четверг, 12 февраля, передает Новини.LIVE.

Новый удар по ТЭС

Как отметили в ДТЭК, Россия снова атаковала ТЭС. Есть существенные разрушения и повреждения.

"В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции", — добавляют в сообщении.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Эта массированная атака стала уже одиннадцатой на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года. С начала полномасштабного вторжения тепловые электростанции ДТЭК враг обстрелял более 220 раз.

