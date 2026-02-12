Чергова атака на ТЕС — у ДТЕК розкрили деталі про обстріл

Пошкоджена через обстріл ТЕС. Фото ілюстративне: ДТЕК

Російські окупанти продовжують цілитися по енергетиці України, намагаючись повністю її знищити. Відбулася чер гова атака на ще одну теплову електростанцію.

Про це повідомили у ДТЕК в четвер, 12 лютого, передає Новини.LIVE.

Новий удар по ТЕС

Як зазначили у ДТЕК, Росія знову атакувала ТЕС. Є істотні руйнування та пошкодження.

"Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції", — додають у повідомленні.

Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот

Ця масована атака стала вже одинадцятою на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року. З початку повномасштабного вторгнення теплові електростанції ДТЕК ворог обстріляв понад 220 разів.

