Чергова атака на ТЕС — у ДТЕК розкрили деталі про обстріл

Росіяни знову атакували ТЕС ДТЕК — що відомо
Російські окупанти продовжують цілитися по енергетиці України, намагаючись повністю її знищити. Відбулася чер гова атака на ще одну теплову електростанцію.
Про це повідомили у ДТЕК в четвер, 12 лютого, передає Новини.LIVE.
Новий удар по ТЕС
Як зазначили у ДТЕК, Росія знову атакувала ТЕС. Є істотні руйнування та пошкодження.
"Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції", — додають у повідомленні.
Ця масована атака стала вже одинадцятою на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року. З початку повномасштабного вторгнення теплові електростанції ДТЕК ворог обстріляв понад 220 разів.
