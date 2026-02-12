Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни знову атакували ТЕС ДТЕК — що відомо

Росіяни знову атакували ТЕС ДТЕК — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 09:48
Чергова атака на ТЕС — у ДТЕК розкрили деталі про обстріл
Пошкоджена через обстріл ТЕС. Фото ілюстративне: ДТЕК

Російські окупанти продовжують цілитися по енергетиці України, намагаючись повністю її знищити. Відбулася чер гова атака на ще одну  теплову електростанцію.    

Про це повідомили у ДТЕК в четвер, 12 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Новий удар по ТЕС

Як зазначили у ДТЕК, Росія знову атакувала ТЕС. Є істотні руйнування та пошкодження.

"Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції", — додають у повідомленні.

Новий удар по енергетиці
Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот

Ця масована атака стала вже одинадцятою на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року. З початку повномасштабного вторгнення теплові електростанції ДТЕК ворог обстріляв понад 220 разів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Уряд вирішив посилити ППО в Києві, побоюючись повторних ударів по енергетиці.

Також ми розповідали про те, скільки генерації вивела з ладу РФ. Президент Володимир Зеленський розкрив деталі.

росіяни обстріли ДТЕК ТЕС атака
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації