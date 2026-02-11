Відео
Відео

Зеленський відповів, скільки генерації вивела з ладу Росія

Зеленський відповів, скільки генерації вивела з ладу Росія

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 18:40
Відновлення енергетики — скільки генерації вивела з ладу РФ
Володимир Зеленський. Фото: АР

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські атаки на енергосистему вивели з ладу до 10 ГВт генеруючих потужностей в енергомережі. Це призвело до щоденного дефіциту електроенергії. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg.

Читайте також:

Наслідки атак Росії на енергосистему

Зеленський розповів, що деякі об'єкти, які пошкодили російські війська, не вдасться відновити до наступного опалювального сезону. Постійні атаки РФ призвели до щоденного дефіциту електроенергії.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський обстріли війна в Україні енергетика Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
