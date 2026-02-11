Відновлення енергетики — скільки генерації вивела з ладу РФ

Володимир Зеленський. Фото: АР

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські атаки на енергосистему вивели з ладу до 10 ГВт генеруючих потужностей в енергомережі. Це призвело до щоденного дефіциту електроенергії.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg.

Наслідки атак Росії на енергосистему

Зеленський розповів, що деякі об'єкти, які пошкодили російські війська, не вдасться відновити до наступного опалювального сезону. Постійні атаки РФ призвели до щоденного дефіциту електроенергії.

