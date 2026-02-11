Восстановление энергетики — сколько генерации вывела из строя РФ

Зеленский ответил, сколько генерации вывела из строя Россия
Дата публикации 11 февраля 2026 18:40
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские атаки на энергосистему вывели из строя до 10 ГВт генерирующих мощностей в энергосети. Это привело к ежедневному дефициту электроэнергии.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg.
Последствия атак России на энергосистему
Зеленский рассказал, что некоторые объекты, которые повредили российские войска, не удастся восстановить до следующего отопительного сезона. Постоянные атаки РФ привели к ежедневному дефициту электроэнергии.
