Россия выпустила по Украине 24 баллистические ракеты и 219 дронов — сколько сбила ПВО

РФ атаковала Украину баллистикой и БпЛА — сколько удалось сбить
В ночь на 12 февраля российские оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами. Также по городам выпустили ударные дроны.
В ВС ВСУ сообщили, сколько целей удалось сбить, передает Новини.LIVE.
Результаты работы ПВО
Как отметили в Воздушных силах, враг выпустил по Украине 24 баллистические ракеты Искандер-М/С-300. Кроме того, 219 ударных дронов атаковали наши города. Основными целями россиян стали:
- Киев;
- Харьков;
- Днепр;
- Одесса.
По состоянию на 09:00 известно о сбитии или подавлении 213 воздушных целей:
- 15 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
- 197 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.
"Зафиксировано попадание 9 ракет и 19 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях", — добавляют в ПС.
