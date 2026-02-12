Видео
Главная Новости дня РФ атаковала Украину баллистикой и БпЛА — сколько удалось сбить

РФ атаковала Украину баллистикой и БпЛА — сколько удалось сбить

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 09:31
Россия выпустила по Украине 24 баллистические ракеты и 219 дронов — сколько сбила ПВО
Украинский военный. Фото: Reuters

В ночь на 12 февраля российские оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами. Также по городам выпустили ударные дроны.

В ВС ВСУ сообщили, сколько целей удалось сбить, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Результаты работы ПВО

Как отметили в Воздушных силах, враг выпустил по Украине 24 баллистические ракеты Искандер-М/С-300. Кроме того, 219 ударных дронов атаковали наши города. Основными целями россиян стали:

  • Киев;
  • Харьков;
  • Днепр;
  • Одесса.
Робота ППО 12 лютого
Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

По состоянию на 09:00 известно о сбитии или подавлении 213 воздушных целей:

  • 15 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
  • 197 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.
Робота ППО 12 лютого
Отчет ВС ВСУ. Фото: скриншот

"Зафиксировано попадание 9 ракет и 19 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях", — добавляют в ПС.

Напомним, ранее мы писали о том, какие последствия обстрела Одессы 12 февраля. Россияне атаковали рынок, дома и инфраструктуру.

Также мы рассказывали о том, что из-за обстрела Днепра пострадали четыре человека. Среди них — маленькие дети.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
