РФ атакувала Україну балістикою і дронами — скільки вдалося збити

РФ атакувала Україну балістикою і дронами — скільки вдалося збити

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 09:31
Росія випустила по Україні 24 балістичні ракети і 219 дронів — скільки збила ППО
Український військовий. Фото: Reuters

В ніч проти 12 лютого російські окупанти атакували Україну балістичними ракетами. Також по містах випустили ударні дрони.

У ПС ЗСУ повідомили, скільки цілей вдалося збити, передає Новини.LIVE.

Результати роботи ППО

Результати роботи ППО

Як зазначили у Повітряних силах, ворог випустив по Україні 24 балістичні ракети Іскандер-М/С-300. Крім того, 219 ударних дронів атакували наші міста. Основними цілями росіян стали:

  • Київ;
  • Харків;
  • Дніпро;
  • Одеса.
Робота ППО 12 лютого
Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Станом на 09:00 відомо про збиття або подавлення 213 повітряних цілей:

  • 15 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
  • 197 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
Робота ППО 12 лютого
Звіт ПС ЗСУ. Фото: скриншот

"Зафіксовано влучання 9 ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях", — додають у ПС.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які наслідки обстрілу Одеси 12 лютого. Росіяни атакували ринок, будинки та інфраструктуру.

Також ми розповідали про те, що через обстріл Дніпра постраждали четверо людей. Серед них — маленькі діти.

обстріли ППО ракети дрони атака
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
