Головна Новини дня РФ атакувала Дніпро ракетами і БпЛА — серед постраждалих є діти

РФ атакувала Дніпро ракетами і БпЛА — серед постраждалих є діти

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 08:08
Обстріл Дніпра 12 лютого — внаслідок масованого удару постраждали діти
Дитяче ліжко у кімнаті після обстрілу. Фото: Telegram/Олександр Ганжа

Росіяни масовано вдарили по Дніпрі. На місто випустили ракети та безпілотники. Внаслідок атаки є постраждалі, серед них — діти.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Дніпра

Станом на 07:30 12 лютого відомо про чотирьох постраждалих. Ворога здійснив масовану атаку на Дніпро ракетами й дронами.

"Хлопчик, якому ще немає й місяця, госпіталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості", — зазначив Ганжа.

Наслідки обстрілу Дніпра 12 лютого
Пошкоджений будинок через обстріли. Фото: Telegram/Олександр Ганжа

Через обстріл сталося кілька пожеж. Відомо про пошкодження об'єктів інфраструктури, приватних будинків та автомобілів.

Наслідки обстрілу Дніпра 12 лютого
Наслідки атаки. Фото: Telegram/Олександр Ганжа

Удари по області

Росіяни також атакували дронами Синельниківщину — Роздорську і Васильківську громади. Там пошкоджені інфраструктура та дитсадок. 

На Нікопольщині під атакою опинилися райцентр, Червоногригорівська і Покровська громади. Ворог бив з артилерії та FPV-дронами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни в ніч проти 12 лютого вдарили по Києву. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Також ми розповідали про обстріл Одеси, який відбувся минулої ночі. Зафіксовано численні руйнування.

Дніпро обстріли війна в Україні атака постраждалі
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
