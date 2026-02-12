Обстріл Дніпра 12 лютого — внаслідок масованого удару постраждали діти

РФ атакувала Дніпро ракетами і БпЛА — серед постраждалих є діти
Росіяни масовано вдарили по Дніпрі. На місто випустили ракети та безпілотники. Внаслідок атаки є постраждалі, серед них — діти.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.
Наслідки обстрілу Дніпра
Станом на 07:30 12 лютого відомо про чотирьох постраждалих. Ворога здійснив масовану атаку на Дніпро ракетами й дронами.
"Хлопчик, якому ще немає й місяця, госпіталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості", — зазначив Ганжа.
Через обстріл сталося кілька пожеж. Відомо про пошкодження об'єктів інфраструктури, приватних будинків та автомобілів.
Удари по області
Росіяни також атакували дронами Синельниківщину — Роздорську і Васильківську громади. Там пошкоджені інфраструктура та дитсадок.
На Нікопольщині під атакою опинилися райцентр, Червоногригорівська і Покровська громади. Ворог бив з артилерії та FPV-дронами.
