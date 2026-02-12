Обстрел Днепра 12 февраля — в результате массированного удара пострадали дети

РФ атаковала Днепр ракетами и БпЛА — среди пострадавших есть дети
Россияне массированно ударили по Днепру. На город выпустили ракеты и беспилотники. В результате атаки есть пострадавшие, среди них — дети.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.
Последствия обстрела Днепра
По состоянию на 07:30 12 февраля известно о четырех пострадавших. Враг совершил массированную атаку на Днепр ракетами и дронами.
"Мальчик, которому еще нет и месяца, госпитализирован. Его состояние медики оценивают как средней тяжести", — отметил Ганжа.
Из-за обстрелов произошло несколько пожаров. Известно о повреждении объектов инфраструктуры, частных домов и автомобилей.
Удары по области
Россияне также атаковали дронами Синельниковщину — Роздорскую и Васильковскую громады. Там повреждены инфраструктура и детсад.
На Никопольщине под атакой оказались райцентр, Червоногригорьевская и Покровская громады. Враг бил из артиллерии и FPV-дронов.
