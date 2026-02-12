Обстрел Днепра 12 февраля — в результате массированного удара пострадали дети

Детская кровать в комнате после обстрела. Фото: Telegram/Александр Ганжа

Россияне массированно ударили по Днепру. На город выпустили ракеты и беспилотники. В результате атаки есть пострадавшие, среди них — дети.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Последствия обстрела Днепра

По состоянию на 07:30 12 февраля известно о четырех пострадавших. Враг совершил массированную атаку на Днепр ракетами и дронами.

"Мальчик, которому еще нет и месяца, госпитализирован. Его состояние медики оценивают как средней тяжести", — отметил Ганжа.

Поврежденный дом из-за обстрелов. Фото: Telegram/Александр Ганжа

Из-за обстрелов произошло несколько пожаров. Известно о повреждении объектов инфраструктуры, частных домов и автомобилей.

Последствия атаки. Фото: Telegram/Александр Ганжа

Удары по области

Россияне также атаковали дронами Синельниковщину — Роздорскую и Васильковскую громады. Там повреждены инфраструктура и детсад.

На Никопольщине под атакой оказались райцентр, Червоногригорьевская и Покровская громады. Враг бил из артиллерии и FPV-дронов.

