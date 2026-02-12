Зеленський назвав наслідки нічного обстрілу України — яка ситуація зараз

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Росіяни в ніч проти 12 лютого атакували Україну ракетами і дронами. Глава держави Володимир Зеленський розповів про наслідки та назвав головну ціль ударів.

Про це Президент України написав у Telegram, передає Новини.LIVE.

Наслідки та мета нічного обстрілу

За словами Зеленського, на місцях російських ударів фахівці працюють ще з ночі. Загалом окупанти випустили по Україні 219 ударних дронів, а також 25 ракет, з яких 24 були балістичними.

"Більшість вдалося знешкодити, але, на жаль, не все. Станом на зараз відомо, що двоє людей загинули через цю атаку. Мої співчуття рідним і близьким. Більше десяти людей поранено", — повідомив глава держави.

Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський заявив, що росіяни мали головну мету нічного обстрілу. Ворог знову цілився на енергетику.

"Головна ціль удару — енергетика в Києві, Одесі та Дніпрі, генерація та підстанції. Є пошкодження на Харківщині, у Донецькій, Київській і Херсонській областях", — зазначив Президент України.

Рятувальник гасить пожежу після обстрілу. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Крім того, є влучання у Краматорську. Дроном росіяни вдарили по будівлі ДСНС. За словами Зеленського, складна ситуація в столиці — багато будинків залишаються без тепла.

"Захисту життя від цих ударів має бути більше. Найбільш ефективно проти російської балістики працюють саме "петріоти", і постачання ракет до цих систем потрібне на кожен день. Дякую всім країнам, які наповнюють програму PURL. Усе, що зараз є в програмі щодо ППО, має надходити швидше. Дякую лідерам, які це розуміють та допомагають", — додав глава держави.

