Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Видно, кто из руководителей работает — Зеленский о подготовке к зиме

Видно, кто из руководителей работает — Зеленский о подготовке к зиме

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 19:21
Подготовка к зиме — Зеленский сделал заявление о работе руководителей
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил руководителей громад, которые помогают своим людям во время отключений света и отсутствия тепла. По его словам, всегда видно, кто из местных руководителей реально работает.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении 12 февраля.

Реклама
Читайте также:

Зеленский высказался о работе местных руководителей

Президент поблагодарил местных руководителей громад и областей, которые действительно "со своими людьми и громадами". По его словам, всегда видно, кто реально и эффективно работает.

"Каждое утро селектор по ситуации в наших регионах. Всегда видно, кто из местных руководителей реально работает для людей, а кто только называется властью — выводы обязательно будут", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он выразил благодарность ремонтным и аварийным бригадам, энергетическим компаниям, ГСЧС Украины, коммунальным службам и всем, кто работает эффективно для ликвидации последствий российских обстрелов.

Напомним, ранее Зеленский дал важное поручение Федорову на "Рамштайн". Нужно добиться ускорения пакетов помощи для ПВО.

Также президент ответил, сколько генерации вывела из строя Россия. Речь идет о 10 ГВт генерирующих мощностей в энергосети.

Владимир Зеленский отопительный сезон зима руководители должность
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации