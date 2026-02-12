Подготовка к зиме — Зеленский сделал заявление о работе руководителей

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил руководителей громад, которые помогают своим людям во время отключений света и отсутствия тепла. По его словам, всегда видно, кто из местных руководителей реально работает.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении 12 февраля.

Зеленский высказался о работе местных руководителей

Президент поблагодарил местных руководителей громад и областей, которые действительно "со своими людьми и громадами". По его словам, всегда видно, кто реально и эффективно работает.

"Каждое утро селектор по ситуации в наших регионах. Всегда видно, кто из местных руководителей реально работает для людей, а кто только называется властью — выводы обязательно будут", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он выразил благодарность ремонтным и аварийным бригадам, энергетическим компаниям, ГСЧС Украины, коммунальным службам и всем, кто работает эффективно для ликвидации последствий российских обстрелов.

