В Укренерго відповіли, як будуть вимикати світло завтра
Росіяни продовжують атакувати критичну інфраструктуру України. Через це завтра у всіх регіонах будуть вимикати світло.
Про це повідомили в Укренерго, передає Новини.LIVE.
Відключення світла 19 лютого
Як зазначили в Укренерго, через російські обстріли енергетичних об'єктів у четвер, 19 лютого, будуть застосовані заходи обмеження. В Україні будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Також застосовуватимуть обмеження потужності для промислових споживачів.
"Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти", — додають в Укренерго.
Ситуація в енергосистемі може зазнати змін. Відтак українцям радять стежити за оновленнями щодо відключень.
"Коли електроенергія з'являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо", — наголошують в Укренерго.
Яка ситуація в енергетиці України
У середу, 18 лютого, Президент України Володимир Зеленський провів нараду стосовно ситуації в енергетиці. Він наголосив, що зараз працюють урядові програми для підтримки українців. Крім того, держава працює над забезпеченням резервного живлення критичної інфраструктури у всіх громадах.
Вчора окупанти знову атакували енергетику в Одесі. Через серйозні руйнування система працює з перебоями. У місті немає електроенергії. Зігрітися та підзарядити телефони можна у пунктах допомоги.
Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Росія готується завдати масованого удару по енергетиці України. Ворог обирає найхолодніші дні, аби залишити українців без світла і тепла.
Читайте Новини.LIVE!