Працівник Укренерго. Фото: Facebook/npcukrenergo

Росіяни продовжують атакувати критичну інфраструктуру України. Через це завтра у всіх регіонах будуть вимикати світло.

Про це повідомили в Укренерго, передає Новини.LIVE.

Відключення світла 19 лютого

Як зазначили в Укренерго, через російські обстріли енергетичних об'єктів у четвер, 19 лютого, будуть застосовані заходи обмеження. В Україні будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Також застосовуватимуть обмеження потужності для промислових споживачів.

"Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти", — додають в Укренерго.

Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот

Ситуація в енергосистемі може зазнати змін. Відтак українцям радять стежити за оновленнями щодо відключень.

"Коли електроенергія з'являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо", — наголошують в Укренерго.

Яка ситуація в енергетиці України

У середу, 18 лютого, Президент України Володимир Зеленський провів нараду стосовно ситуації в енергетиці. Він наголосив, що зараз працюють урядові програми для підтримки українців. Крім того, держава працює над забезпеченням резервного живлення критичної інфраструктури у всіх громадах.

Вчора окупанти знову атакували енергетику в Одесі. Через серйозні руйнування система працює з перебоями. У місті немає електроенергії. Зігрітися та підзарядити телефони можна у пунктах допомоги.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Росія готується завдати масованого удару по енергетиці України. Ворог обирає найхолодніші дні, аби залишити українців без світла і тепла.