Росіяни обстріляли Запоріжжя 15 лютого — що відомо

У неділю ввечері, 15 лютого, російські окупанти атакували Запоріжжя. Лунали потужні вибухи, зафіксовано пожежу.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на повідомлення очільника Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.

Росіяни завдали удару по Запоріжжю — які наслідки

Сьогодні, 15 лютого, пізно ввечері російські війська обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.

За інформацією очільника ОВА, минулося без постраждалих серед цивільного населення.

"Росіяни завдали удар по Запоріжжю. Внаслідок атаки сталось займання. Попередньо, без постраждалих", — написав Федоров.

Нагадаємо, що у ніч проти 15 лютого російські окупанти безпілотниками атакували Запоріжжя — постраждали цивільні.

Також у неділю російські війська дроном атакували медичний заклад у Сумах.