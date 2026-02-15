Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни атакували Запоріжжя — спалахнула пожежа

Росіяни атакували Запоріжжя — спалахнула пожежа

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 22:45
Росіяни обстріляли Запоріжжя 15 лютого — що відомо
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У неділю ввечері, 15 лютого, російські окупанти атакували Запоріжжя. Лунали потужні вибухи, зафіксовано пожежу.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на повідомлення очільника Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Росіяни завдали удару по Запоріжжю — які наслідки

Сьогодні, 15 лютого, пізно ввечері російські війська обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.

За інформацією очільника ОВА, минулося без постраждалих серед цивільного населення.

"Росіяни завдали удар по Запоріжжю. Внаслідок атаки сталось займання. Попередньо, без постраждалих", — написав Федоров.

Росіяни атакували Запоріжжя 15 лютого
Скриншот повідомлення Федорова/Telegram

Нагадаємо, що у ніч проти 15 лютого російські окупанти безпілотниками атакували Запоріжжя — постраждали цивільні.

Також у неділю російські війська дроном атакували медичний заклад у Сумах.

росіяни Запоріжжя обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації