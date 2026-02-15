Відео
Головна Новини дня Росія вдарила дроном по медичному закладі в Сумах — відео

Росія вдарила дроном по медичному закладі в Сумах — відео

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 16:19
У Сумах росіяни вдарили по медичному закладі безпілотником — відео
Рятувальник на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Росіяни вкотре атакували Суми. По місту вдарили безпілотником. Ворожий дрон атакував медичний заклад.

Про це повідомили в ДСНС у неділю, 15 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Наслідки удару по Сумах

"У Сумах рятувальники обстежили місце атаки на медичну інфраструктуру. Росія завдала удару БпЛА по закладах охорони здоров'я міста", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники обстежили територію та надали необхідну допомогу персоналу й відвідувачам. На місці працює офіцер-рятувальник громади.

Наслідки обстрілу Сум 15 лютого
Рятувальники. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Сум 15 лютого
Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Сум 15 лютого
Рятувальник на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни атакували Одеську область в ніч проти 15 лютого. Окупанти обстріляли залізницю.

Також ми розповідали про те, що росіяни атакували Україну з п'яти напрямків. Є влучання.

ДСНС Суми обстріли атака БпЛА
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
