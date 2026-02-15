У Сумах росіяни вдарили по медичному закладі безпілотником — відео

Рятувальник на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Росіяни вкотре атакували Суми. По місту вдарили безпілотником. Ворожий дрон атакував медичний заклад.

Про це повідомили в ДСНС у неділю, 15 лютого, передає Новини.LIVE.

Наслідки удару по Сумах

"У Сумах рятувальники обстежили місце атаки на медичну інфраструктуру. Росія завдала удару БпЛА по закладах охорони здоров'я міста", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники обстежили територію та надали необхідну допомогу персоналу й відвідувачам. На місці працює офіцер-рятувальник громади.

Рятувальники. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Рятувальник на місці обстрілу. Фото: ДСНС

