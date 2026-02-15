У Сумах росіяни вдарили по медичному закладі безпілотником — відео

Росія вдарила дроном по медичному закладі в Сумах — відео
Росіяни вкотре атакували Суми. По місту вдарили безпілотником. Ворожий дрон атакував медичний заклад.
Про це повідомили в ДСНС у неділю, 15 лютого, передає Новини.LIVE.
Наслідки удару по Сумах
"У Сумах рятувальники обстежили місце атаки на медичну інфраструктуру. Росія завдала удару БпЛА по закладах охорони здоров'я міста", — йдеться у повідомленні ДСНС.
Рятувальники обстежили територію та надали необхідну допомогу персоналу й відвідувачам. На місці працює офіцер-рятувальник громади.
