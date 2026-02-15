Видео
Главная Новости дня Россия ударила дроном по медицинскому учреждению в Сумах — видео

Россия ударила дроном по медицинскому учреждению в Сумах — видео

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 16:19
В Сумах россияне ударили по медицинскому учреждению беспилотником — видео
Спасатель на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Россияне в очередной раз атаковали Сумы. По городу ударили беспилотником. Вражеский дрон атаковал медицинское учреждение.

Об этом сообщили в ГСЧС в воскресенье, 15 февраля, передает Новини.LIVE.

Последствия удара по Сумах

"В Сумах спасатели обследовали место атаки на медицинскую инфраструктуру. Россия нанесла удар БпЛА по учреждениям здравоохранения города", — говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели обследовали территорию и оказали необходимую помощь персоналу и посетителям. На месте работает офицер-спасатель общины.

Наслідки обстрілу Сум 15 лютого
Спасатели. Фото: ГСЧС
Наслідки обстрілу Сум 15 лютого
Последствия обстрела. Фото: ГСЧС
Наслідки обстрілу Сум 15 лютого
Спасатель на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне атаковали Одесскую область в ночь на 15 февраля. Оккупанты обстреляли железную дорогу.

Также мы рассказывали о том, что россияне атаковали Украину с пяти направлений. Есть попадания.

ГСЧС Сумы обстрелы атака БпЛА
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
