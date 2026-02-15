В Сумах россияне ударили по медицинскому учреждению беспилотником — видео

Россия ударила дроном по медицинскому учреждению в Сумах — видео
Россияне в очередной раз атаковали Сумы. По городу ударили беспилотником. Вражеский дрон атаковал медицинское учреждение.
Об этом сообщили в ГСЧС в воскресенье, 15 февраля, передает Новини.LIVE.
Последствия удара по Сумах
"В Сумах спасатели обследовали место атаки на медицинскую инфраструктуру. Россия нанесла удар БпЛА по учреждениям здравоохранения города", — говорится в сообщении ГСЧС.
Спасатели обследовали территорию и оказали необходимую помощь персоналу и посетителям. На месте работает офицер-спасатель общины.
