Россияне обстреляли Запорожье 15 февраля -— что известно

Россияне атаковали Запорожье — вспыхнул пожар
В воскресенье вечером, 15 февраля, российские оккупанты атаковали Запорожье. Раздавались мощные взрывы, зафиксирован пожар.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.
Россияне нанесли удар по Запорожью — какие последствия
Сегодня, 15 февраля, поздно вечером российские войска обстреляли Запорожье. В результате атаки вспыхнул пожар.
По информации главы ОВА, обошлось без пострадавших среди гражданского населения.
"Россияне нанесли удар по Запорожью. В результате атаки произошло возгорание. Предварительно, без пострадавших", — написал Федоров.
Напомним, что в ночь на 15 февраля российские оккупанты беспилотниками атаковали Запорожье — пострадали гражданские.
Также в воскресенье российские войска дроном атаковали медицинское учреждение в Сумах.
Читайте Новини.LIVE!