Россияне обстреляли Запорожье 15 февраля -— что известно

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В воскресенье вечером, 15 февраля, российские оккупанты атаковали Запорожье. Раздавались мощные взрывы, зафиксирован пожар.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

Россияне нанесли удар по Запорожью — какие последствия

Сегодня, 15 февраля, поздно вечером российские войска обстреляли Запорожье. В результате атаки вспыхнул пожар.

По информации главы ОВА, обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

"Россияне нанесли удар по Запорожью. В результате атаки произошло возгорание. Предварительно, без пострадавших", — написал Федоров.

Скриншот сообщения Федорова/Telegram

Напомним, что в ночь на 15 февраля российские оккупанты беспилотниками атаковали Запорожье — пострадали гражданские.

Также в воскресенье российские войска дроном атаковали медицинское учреждение в Сумах.