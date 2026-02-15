Видео
Главная Новости дня Россияне атаковали Запорожье — вспыхнул пожар

Россияне атаковали Запорожье — вспыхнул пожар

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 22:45
Россияне обстреляли Запорожье 15 февраля -— что известно
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В воскресенье вечером, 15 февраля, российские оккупанты атаковали Запорожье. Раздавались мощные взрывы, зафиксирован пожар.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

Сегодня, 15 февраля, поздно вечером российские войска обстреляли Запорожье. В результате атаки вспыхнул пожар.

По информации главы ОВА, обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

"Россияне нанесли удар по Запорожью. В результате атаки произошло возгорание. Предварительно, без пострадавших", — написал Федоров.

Росіяни атакували Запоріжжя 15 лютого
Скриншот сообщения Федорова/Telegram

Напомним, что в ночь на 15 февраля российские оккупанты беспилотниками атаковали Запорожье — пострадали гражданские.

Также в воскресенье российские войска дроном атаковали медицинское учреждение в Сумах.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
