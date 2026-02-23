Відео
Словаччина більше не буде постачати електрику Україні — заява Фіцо

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 20:21
Словаччина зупинила постачання електроенергії в Україну — яка причина
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Facebook/robertficosk

Словаччина ухвалила рішення зупинити постачання електроенергії в Україну. Однак є умова, за якої поставки світла одразу ж відновлять.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на заяву прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Читайте також:

Заява Фіцо про зупинку постачання електроенергії в Україну

Як зауважив Фіцо у заяві, він був готовий обговорити ситуацію з постачанням нафти через "Дружбу" з Президентом України Володимиром Зеленським. Водночас український лідер, за словами прем'єра, був готовий до розмови лише після 25 лютого цього року.

"Враховуючи серйозність ситуації та оголошений надзвичайний стан у нафтовій галузі Словаччини, ми змушені негайно вжити першого заходу у відповідь", — зазначив Фіцо.

При цьому він наголосив, що Словаччина готова негайно скасувати обмеження, якщо Україна відновить транзит нафти через "Дружбу". В іншому випадку у Братиславі пригрозили "впровадити подальші заходи у відповідь". Вони, зокрема, можуть бути пов'язані зі зміною позиції Словаччини щодо членства України в ЄС.

Сьогодні Фіцо зустрівся з міністром фінансів Словацької Республіки Лацо Каменіцьким. Він зазначив, що під час розмови звернувся до учасників акціонерного товариства із проханням припинити аварійні поставки електроенергії до України. 

"Від сьогодні, якщо українська сторона звернеться до Словаччини з проханням про допомогу у стабілізації української енергомережі, вона такої допомоги не отримає", — йдеться у заяві.

Що передувало

У суботу, 21 лютого, Угорщина та Словаччина пригрозили Україні перекрити постачання електрики. Роберт Фіцо та Віктор Орбан висунули Києву умову — відновити транзит російської нафти через "Дружбу".

На такі заяви відреагували у МЗС України. Очільник міністерства Андрій Сибіга зазначив, що вимоги потрібно ставити не Україні, а Росії. Водночас міністр додав, що Україна розглядає можливість задіяти "Механізм раннього попередження".

Раніше Словаччина та Угорщина також зупинили поставки дизельного пального в Україну. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що експорт відновлять лише тоді, коли буде постачання російської нафти через "Дружбу".

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
