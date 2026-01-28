Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Фіцо заперечив слова про нібито психічний розлад Трампа

Фіцо заперечив слова про нібито психічний розлад Трампа

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 16:38
Фіцо заперечив повідомлення Politico про його оцінку психічного стану Трампа
Роберт Фіцо. Фото ілюстративне: Reuters

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо на форумі в Давосі розповів, що зустріч з президентом США Дональдом Трампом 17 січня в Мар-а-Лаго шокувала його психічним станом американського лідера. Про це написало видання Politico, проте Фіцо заперечив інформацію ЗМІ.

Про це політик написав у соцмережі Х у середу, 28 січня.

Реклама
Читайте також:

Що написало Politico і як відреагував Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини заявив лідерам ЄС на саміті минулого тижня, що зустріч з Дональдом Трампом шокувала його станом настрою президента США, повідомили Politico п'ятеро європейських дипломатів, поінформованих про розмову.

Роберт Фіцо був стурбований "психологічним станом" президента США, та використав слово "небезпечний", щоб описати, як президент США виглядав під час їхньої особистої зустрічі в маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді 17 січня. Розмова між Фіцо та його європейськими колегами відбулася в Брюсселі 22 січня на полях екстреного саміту ЄС, організованого для обговорення трансатлантичних відносин після погроз Трампа анексувати Гренландію.

За словами дипломатів, словацький прем'єр-міністр зробив свої зауваження під час окремої неформальної зустрічі між деякими лідерами та головними посадовцями ЄС, а не під час офіційних переговорів за круглим столом. Хоча жоден з дипломатів, які спілкувалися з Politico, не був на ній присутній, окремі лідери проінформували їх про зміст розмови невдовзі після неї. Дипломати заявили, що не знають подробиць того, що Трамп сказав Фіцо, що викликало його реакцію.

Фіцо заперечив слова про нібито психічний розлад Трампа - фото 1
Допис Фіцо у Telegram. Фото: скриншот

Фіцо заявив, що він не виступав на неформальному саміті в Брюсселі та зробив допис на X, заявивши: "Я мушу рішуче відкинути брехню порталу POLITICO про те, як я оцінив свою зустріч з президентом США Д. Трампом на неформальному саміті в Брюсселі. Ніхто нічого не чув, ніхто нічого не бачив, немає свідків, але ніщо не завадило порталу POLITICO опублікувати брехню".

Нагадаємо, що Роберт Фіцо заявив, що не підтримав спільний кредит ЄС для України через особисті причини. За його словами, це пов’язано з замахом на його життя.

Раніше ми також інформували, що Роберт Фіцо відмовився підтримувати використання заморожених активів РФ для підтримки України. Він заявив, що передача коштів лише  продовжить конфлікт.

США Дональд Трамп Словаччина Роберт Фіцо Брюссель
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації