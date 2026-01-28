Фіцо заперечив повідомлення Politico про його оцінку психічного стану Трампа

Роберт Фіцо. Фото ілюстративне: Reuters

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо на форумі в Давосі розповів, що зустріч з президентом США Дональдом Трампом 17 січня в Мар-а-Лаго шокувала його психічним станом американського лідера. Про це написало видання Politico, проте Фіцо заперечив інформацію ЗМІ.

Про це політик написав у соцмережі Х у середу, 28 січня.

Що написало Politico і як відреагував Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини заявив лідерам ЄС на саміті минулого тижня, що зустріч з Дональдом Трампом шокувала його станом настрою президента США, повідомили Politico п'ятеро європейських дипломатів, поінформованих про розмову.

Роберт Фіцо був стурбований "психологічним станом" президента США, та використав слово "небезпечний", щоб описати, як президент США виглядав під час їхньої особистої зустрічі в маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді 17 січня. Розмова між Фіцо та його європейськими колегами відбулася в Брюсселі 22 січня на полях екстреного саміту ЄС, організованого для обговорення трансатлантичних відносин після погроз Трампа анексувати Гренландію.

За словами дипломатів, словацький прем'єр-міністр зробив свої зауваження під час окремої неформальної зустрічі між деякими лідерами та головними посадовцями ЄС, а не під час офіційних переговорів за круглим столом. Хоча жоден з дипломатів, які спілкувалися з Politico, не був на ній присутній, окремі лідери проінформували їх про зміст розмови невдовзі після неї. Дипломати заявили, що не знають подробиць того, що Трамп сказав Фіцо, що викликало його реакцію.

Допис Фіцо у Telegram. Фото: скриншот

Фіцо заявив, що він не виступав на неформальному саміті в Брюсселі та зробив допис на X, заявивши: "Я мушу рішуче відкинути брехню порталу POLITICO про те, як я оцінив свою зустріч з президентом США Д. Трампом на неформальному саміті в Брюсселі. Ніхто нічого не чув, ніхто нічого не бачив, немає свідків, але ніщо не завадило порталу POLITICO опублікувати брехню".

Нагадаємо, що Роберт Фіцо заявив, що не підтримав спільний кредит ЄС для України через особисті причини. За його словами, це пов’язано з замахом на його життя.

Раніше ми також інформували, що Роберт Фіцо відмовився підтримувати використання заморожених активів РФ для підтримки України. Він заявив, що передача коштів лише продовжить конфлікт.