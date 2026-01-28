Видео
Главная Новости дня Фицо опроверг слова о якобы психическом расстройстве Трампа

Фицо опроверг слова о якобы психическом расстройстве Трампа

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 16:38
Фицо опроверг сообщения Politico о его оценке психического состояния Трампа
Роберт Фицо. Фото иллюстративное: Reuters

Премьер Словакии Роберт Фицо на форуме в Давосе рассказал, что встреча с президентом США Дональдом Трампом 17 января в Мар-а-Лаго шокировала его психическим состоянием американского лидера. Об этом написало издание Politico, однако Фицо отрицает информацию СМИ.

Об этом политик написал в соцсети Х в среду, 28 января.

Читайте также:

Что написало Politico и как отреагировал Фицо

Премьер-министр Словакии заявил лидерам ЕС на саммите на прошлой неделе, что встреча с Дональдом Трампом шокировала его состоянием настроения президента США, сообщили Politico пятеро европейских дипломатов, информированных о разговоре.

Роберт Фицо был обеспокоен "психологическим состоянием" президента США, и использовал слово "опасный", чтобы описать, как президент США выглядел во время их личной встречи в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде 17 января. Разговор между Фицо и его европейскими коллегами состоялся в Брюсселе 22 января на полях экстренного саммита ЕС, организованного для обсуждения трансатлантических отношений после угроз Трампа аннексировать Гренландию.

По словам дипломатов, словацкий премьер-министр сделал свои замечания во время отдельной неформальной встречи между некоторыми лидерами и главными должностными лицами ЕС, а не во время официальных переговоров за круглым столом. Хотя ни один из дипломатов, которые общались с Politico, не присутствовал на ней, отдельные лидеры проинформировали их о содержании разговора вскоре после нее. Дипломаты заявили, что не знают подробностей того, что Трамп сказал Фицо, что вызвало его реакцию.

Фіцо заперечив слова про нібито психічний розлад Трампа - фото 1
Сообщение Фицо в Telegram. Фото: скриншот

Фицо заявил, что он не выступал на неформальном саммите в Брюсселе и сделал сообщение на X, заявив: "Я должен решительно отвергнуть ложь портала POLITICO о том, как я оценил свою встречу с президентом США Д. Трампом на неформальном саммите в Брюсселе. Никто ничего не слышал, никто ничего не видел, нет свидетелей, но ничто не помешало порталу POLITICO опубликовать ложь".

Напомним, что Роберт Фицо заявил, что не поддержал совместный кредит ЕС для Украины по личным причинам. По его словам, это связано с покушением на его жизнь.

Ранее мы также информировали, что Роберт Фицо отказался поддерживать использование замороженных активов РФ для поддержки Украины. Он заявил, что передача средств лишь продлит конфликт.

США Дональд Трамп Словакия Роберт Фицо Брюссель
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
