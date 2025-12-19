Видео
Фицо не поддержал помощь Украине и назвал "личную" причину

Фицо не поддержал помощь Украине и назвал "личную" причину

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 23:18
Словакия отказала в финансовой помощи Украине - Фицо назвал причину
Роберт Фицо. Фото: Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержал совместный кредит Европейского Союза для Украины из-за "серьезных личных причин". По его словам, эта позиция связана с покушением на его жизнь и мотивами нападавшего.

Об этом сообщает словацкое издание Denník N.

Читайте также:

Фицо назвал причину отказа в репарационном кредите для Украины

Как пояснил словацкий премьер, во время попытки покушения нападающий прямо назвала его "мирную позицию в отношении Украины" одной из причин своих действий.

"Потому что человек, который хотел меня убить, назвал мою мирную позицию в отношении Украины одной из причин нападения на меня", — сказал Фицо.

Напомним, 15 мая 2024 года писатель и активист Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в Роберта Фицо. Среди мотивов покушения он назвал несогласие с критикой премьером военной помощи Украине. Фицо получил ранения, опасные для жизни, и перенес несколько сложных операций.

Отметим, что страны ЕС приняли решение предоставить Украине финансовую помощь в размере 90 млрд евро, однако Словакия совместно с Венгрией и Чехией не поддержали предложение.

Кроме того, ранее Фицо уже заявлял о том, что Словакия против предоставления Украине средств из замороженных активов России.

Европейский союз финансовая помощь Словакия Украина Роберт Фицо
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
