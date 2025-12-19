Словакия отказала в финансовой помощи Украине - Фицо назвал причину

Фицо не поддержал помощь Украине и назвал "личную" причину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержал совместный кредит Европейского Союза для Украины из-за "серьезных личных причин". По его словам, эта позиция связана с покушением на его жизнь и мотивами нападавшего.
Об этом сообщает словацкое издание Denník N.
Фицо назвал причину отказа в репарационном кредите для Украины
Как пояснил словацкий премьер, во время попытки покушения нападающий прямо назвала его "мирную позицию в отношении Украины" одной из причин своих действий.
"Потому что человек, который хотел меня убить, назвал мою мирную позицию в отношении Украины одной из причин нападения на меня", — сказал Фицо.
Напомним, 15 мая 2024 года писатель и активист Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в Роберта Фицо. Среди мотивов покушения он назвал несогласие с критикой премьером военной помощи Украине. Фицо получил ранения, опасные для жизни, и перенес несколько сложных операций.
Отметим, что страны ЕС приняли решение предоставить Украине финансовую помощь в размере 90 млрд евро, однако Словакия совместно с Венгрией и Чехией не поддержали предложение.
Кроме того, ранее Фицо уже заявлял о том, что Словакия против предоставления Украине средств из замороженных активов России.
