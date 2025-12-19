Словаччина відмовила у фінансовій допомозі Україні — Фіцо назвав причину

Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримав спільний кредит Європейського Союзу для України через "серйозні особисті причини". За його словами, ця позиція пов’язана з замахом на його життя та мотивами нападника.

Про це повідомляє словацьке видання Denník N.

Реклама

Читайте також:

Фіцо назвав причину відмови у репараційному кредиті для України

Як пояснив словацький прем'єр, під час спроби замаху нападник прямо назвала його "мирну позицію щодо України" однією з причин своїх дій.

"Тому що людина, яка хотіла мене вбити, назвала мою мирну позицію щодо України однією з причин нападу на мене", — сказав Фіцо.

Нагадаємо, 15 травня 2024 року письменник і активіст Юрай Цинтула кілька разів вистрелив у Роберта Фіцо. Серед мотивів замаху він назвав незгоду з критикою прем’єром військової допомоги Україні. Фіцо зазнав поранень, небезпечних для життя, і переніс кілька складних операцій.

Зазначимо, що країни ЄС прийняли рішення надати Україні фінансову допомогу у розмірі 90 млрд євро, однак Словаччина спільно з Угорщиною та Чехією не підтримали пропозицію.

Крім того, раніше Фіцо вже заявляв про те, що Словаччина проти надання Україні коштів із заморожених активів Росії.