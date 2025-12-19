Відео
Головна Новини дня Фіцо не підтримав допомогу Україні та назвав "особисту" причину

Фіцо не підтримав допомогу Україні та назвав "особисту" причину

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 23:18
Словаччина відмовила у фінансовій допомозі Україні — Фіцо назвав причину
Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримав спільний кредит Європейського Союзу для України через "серйозні особисті причини". За його словами, ця позиція пов’язана з замахом на його життя та мотивами нападника.

Про це повідомляє словацьке видання Denník N.

Читайте також:

Фіцо назвав причину відмови у репараційному кредиті для України

Як пояснив словацький прем'єр, під час спроби замаху нападник прямо назвала його "мирну позицію щодо України" однією з причин своїх дій.

"Тому що людина, яка хотіла мене вбити, назвала мою мирну позицію щодо України однією з причин нападу на мене", — сказав Фіцо.

Нагадаємо, 15 травня 2024 року письменник і активіст Юрай Цинтула кілька разів вистрелив у Роберта Фіцо. Серед мотивів замаху він назвав незгоду з критикою прем’єром військової допомоги Україні. Фіцо зазнав поранень, небезпечних для життя, і переніс кілька складних операцій.

Зазначимо, що країни ЄС прийняли рішення надати Україні фінансову допомогу у розмірі 90 млрд євро, однак Словаччина спільно з Угорщиною та Чехією не підтримали пропозицію.

Крім того, раніше Фіцо вже заявляв про те, що Словаччина проти надання Україні коштів із заморожених активів Росії.

Європейський союз фінансова допомога Словаччина Україна Роберт Фіцо
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
