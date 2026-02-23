Видео
Словакия не будет поставлять электрику Украине — заявление Фицо

Словакия не будет поставлять электрику Украине — заявление Фицо


Дата публикации 23 февраля 2026 20:21
Словакия заявила об остановке поставок электроэнергии в Украину — причина
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Facebook/robertficosk

Словакия решила прекратить поставки электроэнергии в Украину. В правительстве страны заявили, что есть условие, после выполнения которого ограничения отменят.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Заявление Фицо об остановке поставок электроэнергии в Украину

Как отметил Фицо в заявлении, он был готов обсудить ситуацию с поставками нефти через "Дружбу" с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время украинский лидер, по словам премьера, был готов к разговору только после 25 февраля этого года.

"Учитывая серьезность ситуации и объявленное чрезвычайное положение в нефтяной отрасли Словакии, мы вынуждены немедленно принять первые ответные меры", — отметил Фицо.

При этом он подчеркнул, что Словакия готова немедленно отменить ограничения, если Украина возобновит транзит нефти через "Дружбу". В противном случае в Братиславе пригрозили "внедрить дальнейшие ответные меры". Они, в частности, могут быть связаны с изменением позиции Словакии относительно членства Украины в ЕС.

Сегодня Фицо встретился с министром финансов Словацкой Республики Лацо Каменицким. Он отметил, что во время разговора обратился к участникам акционерного общества с просьбой прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину.

"С сегодняшнего дня, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергосети, она такой помощи не получит", — говорится в заявлении.

Что предшествовало

В субботу, 21 февраля, Венгрия и Словакия пригрозили Украине перекрыть поставки электричества. Роберт Фицо и Виктор Орбан выдвинули Киеву условие — возобновить транзит российской нефти через "Дружбу".

На такие заявления отреагировали в МИД Украины. Глава министерства Андрей Сибига отметил, что требования нужно ставить не Украине, а России. В то же время министр добавил, что Украина рассматривает возможность задействовать "Механизм раннего предупреждения".

Ранее Словакия и Венгрия также остановили поставки дизельного топлива в Украину. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что экспорт возобновят только тогда, когда будут поставки российской нефти через "Дружбу".

Словакия Украина электроснабжение энергетика Роберт Фицо
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
