Словакия отказалась поставлять Украине свет — как это повлияет на энергосистему

Работник ДТЭК восстанавливает электроснабжение. Фото: AP

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки электроэнергии в Украину приостановлены. Несмотря на это, Укрэнерго до сих пор не получило никаких официальных документов о прекращении действия договора.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Укрэнерго, которое опубликовали в понедельник, 23 февраля.

Укрэнерго о прекращении поставок электричества из Словакии

В Укрэнерго отметили, что вероятное прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии не будет иметь никакого влияния на ситуацию в энергосистеме Украины. Последний раз об аварийной помощи у Словакии просили более месяца назад, причем в очень ограниченном объеме.

"В общем, аварийная помощь со словацкого направления поступала в объединенную энергосистему Украины достаточно редко. Речь идет о непродолжительных поставках", — отмечают в Укрэнерго.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Кроме того, в сообщении отметили, что пока компания не получала официальных документов о расторжении соответствующего договора. К тому же операторы систем передачи электроэнергии Украины и Словакии являются полноправными членами ENTSO-E. Поэтому отношения между ними должны соответствовать установленным правилам деятельности организации.

"Сейчас между НЭК "Укрэнерго" и SEPS заключен договор о предоставлении/получении аварийной помощи из/в ОЭС Украины в/из ЭС Словакии. Кроме того, НЭК "Укрэнерго" 23.02.2026 года получила письмо от оператора системы передачи Словакии о пересмотре условий оплаты по действующему договору о поставках аварийной помощи. Анализ предложения словацкой стороны будет выполнен в кратчайшие сроки", — добавляется в сообщении.

При этом в Укрэнерго отмечают, что об ограничении коммерческого импорта электроэнергии речь пока не идет.

Что известно о заявлении Словакии по электроэнергии

В понедельник, 23 февраля, Роберт Фицо заявил об остановке поставок электроэнергии в Украину. В то же время он добавил, что ограничения снимут сразу же, как только Киев возобновит транзит российской нефти через "Дружбу". Такую позицию страны поддержала и Венгрия.

В МИД Украины отреагировали на угрозы об остановке поставок электричества. Андрей Сибига отметил, что Киев отвергает и осуждает эти ультиматумы. Он добавил, что шантажировать нужно Москву.

Обстрелы объектов энергетики Украины

Россияне продолжают атаковать украинскую инфраструктуру. Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты обстреливают железную дорогу, энергетику, логистику и важные для водоснабжения объекты.

В результате одной из последних атак на Одесскую область поврежден объект ДТЭК "Одесские электросети". Для восстановления требуется время, ведь разрушения значительные.