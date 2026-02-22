Зеленский назвал главные цели РФ во время атаки 22 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал новые подробности массированного обстрела Украины 22 февраля. Он отметил, что на этот раз россияне целились не только по энергетике.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Подробности массированного удара РФ по Украине от Зеленского

Сегодня, 22 февраля, глава государства провел совещание по ситуации в регионах после ночного удара российских ракет и дронов.

По данным лидера, по Украине было выпущено оккупантами почти 50 ракет, и в том числе 22 баллистические, еще 297 дронов разных типов. По словам Зеленского, значительную часть вражеских целей удалось сбить.

Президент подчеркнул, что на этот раз мишенями для россиян стали не только объекты энергетики, но также логистика, в частности объекты железной дороги, и инфраструктура водоснабжения в городах.

Зеленский о последствиях сегодняшнего обстрела

Глава государства проинформировал, что в Бориспольском районе Киевской области из-за российского удара повреждена церковь. Еще в части областей есть повреждения обычных жилых домов.

Лидер поручил Министерству обороны Украины направить дополнительные силы для защиты неба на Сумщине. Накануне в Шосткинском районе российский дрон ударил по машине скорой помощи, и это был целенаправленный удар. Три человека погибли.

Зеленский о теракте во Львове

Президент Зеленский отметил, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о деталях расследования теракта во Львове.

Он отметил, что пока не все можно говорить публично.

В то же время глава государства добавил, что задержаны несколько человек, и в рамках необходимой процессуальной работы будут выяснены все факты.

"Впоследствии правоохранители предоставят больше информации обществу. Спасибо всем, кто помогает защищать наше государство, наших людей", — резюмировал Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского

Что известно об атаке РФ на Украину 22 февраля

В ночь на воскресенье, российские войска ракетами и дронами нанесли удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве — там есть пострадавшие среди гражданских.

Также россияне не обошли и нанесли удар по Киевской области. Зафиксированы значительные разрушения, есть раненые.

Этой ночью под ударом российских захватчиков оказалась и Одесская область. Там россияне атаковали энергетические объекты.