Зеленський повідомив нові деталі атаки РФ на Україну 22 лютого

Президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський розкрив нові деталі ракетно-дронової атаки Росії на Україну 22 лютого. Він зазначив, що цього разу ключовими цілями окупантів стали — енергетика, логістика, водопостачання та об'єкти залізниці.

Подробиці масованого удару РФ по Україні від Зеленського

Сьогодні, 22 лютого, глава держави провів нараду по ситуації в регіонах після нічного удару російських ракет і дронів.

За даними лідера, по Україні було випущено окупантами майже 50 ракет, і в тому числі 22 балістичні, ще 297 дронів різних типів. За словами Зеленського, значну частину ворожих цілей вдалося збити.

Президент наголосив, що цього разу мішенями для росіян стали не лише об’єкти енергетики, але також логістика, зокрема об’єкти залізниці, та інфраструктура водопостачання в містах.

Зеленський про наслідки сьогоднішнього обстрілу

Глава держави поінформував, що у Бориспільському районі Київської області через російський удар пошкоджена церква. Ще в частині областей є пошкодження звичайних житлових будинків.

Лідер доручив Міністерству оборони України спрямувати додаткові сили для захисту неба на Сумщині. Напередодні в Шосткинському районі російський дрон ударив по машині швидкої допомоги, і це був цілеспрямований удар. Три людини загинули.

Зеленський про теракт у Львові

Президент Зеленський зазначив, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про деталі розслідування теракту у Львові.

Він зауважив, що наразі не все можна говорити публічно.

Водночас глава держави додав, що затримані кілька осіб, і в рамках необхідної процесуальної роботи будуть з’ясовані всі факти.

"Згодом правоохоронці нададуть більше інформації суспільству. Дякую всім, хто допомагає захищати нашу державу, наших людей", — резюмував Зеленський.

Що відомо про атаку РФ на Україну 22 лютого

У ніч проти неділі, російські війська ракетами та дронами завдали удару по Україні. Вибухи лунали у Києві — там є постраждалі серед цивільних.

Також росіяни не оминули й завдали удару по Київській області. Зафіксовано значні руйнування, є поранені.

Цієї ночі під ударом російських загарбників опинилася й Одещина. Там росіяни атакували енергетичні об'єкти.