Тристоронні переговори — Зеленський назвав дату наступної зустрічі

Зеленський назвав дату, коли відбудуться тристоронні переговори
Наступна тристороння зустріч України, США та Росії можливо відбудеться протягом тижня або десяти днів. Ймовірно, новий раунд переговорів буде теж у Швейцарії.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Коаліції охочих у Києві 24 лютого.
Коли відбудуться наступні переговори
Сьогодні у Києві розпочалася зустріч "Коаліції охочих" у форматі відеоконференції. Головуватиме онлайн президент Франції Еммануель Макрон, а роль співголови візьме на себе прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.
Там Володимир Зеленський заявив, що наступні переговори України, США та Росії відбудуться протягом тижня або 10 днів.
Водночас Макрон сказав, що скептично налаштований щодо швидкого миру в Україні. За його словами, Росія не демонструє бажання закінчувати війну та йти на компроміси.
Як пройшли останні тристоронні переговори
Після останніх переговорів у Женеві Кирило Буданов заявив, що процес рухається повільно, але прогрес є. Він зазначив, що публічно оцінити переговори неможливо і світ побачить вже фінал.
Зараз Україна готується до нового раунду перемовин. Президент зустрінеться з європейськими партнерами, аби скоординувати зусилля заради сили Європи.
Читайте Новини.LIVE!