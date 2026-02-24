Тристоронні переговори — Зеленський назвав дату наступної зустрічі

Засідання "Коаліції охочих". Фото: кадр з відео

Наступна тристороння зустріч України, США та Росії можливо відбудеться протягом тижня або десяти днів. Ймовірно, новий раунд переговорів буде теж у Швейцарії.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Коаліції охочих у Києві 24 лютого.

Коли відбудуться наступні переговори

Сьогодні у Києві розпочалася зустріч "Коаліції охочих" у форматі відеоконференції. Головуватиме онлайн президент Франції Еммануель Макрон, а роль співголови візьме на себе прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

Там Володимир Зеленський заявив, що наступні переговори України, США та Росії відбудуться протягом тижня або 10 днів.

Водночас Макрон сказав, що скептично налаштований щодо швидкого миру в Україні. За його словами, Росія не демонструє бажання закінчувати війну та йти на компроміси.

Як пройшли останні тристоронні переговори

Після останніх переговорів у Женеві Кирило Буданов заявив, що процес рухається повільно, але прогрес є. Він зазначив, що публічно оцінити переговори неможливо і світ побачить вже фінал.

Зараз Україна готується до нового раунду перемовин. Президент зустрінеться з європейськими партнерами, аби скоординувати зусилля заради сили Європи.